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Bombazo en la NBA: Giannis Antetokounmpo deja los Bucks y ficha por los Miami Heat

El griego, dos veces MVP de la NBA, afrontaba su última temporada de contrato con la franquicia de Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo en los Bucks

Giannis Antetokounmpo en los Bucks Getty

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La NBA acaba de vivir uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la liga y una de las grandes estrellas del baloncesto mundial, abandona los Milwaukee Bucks para convertirse en nuevo jugador de los Miami Heat.

Según informó ESPN, la franquicia de Florida alcanzó un acuerdo con Milwaukee para incorporar al ala-pívot griego en una operación que llevaba meses sobrevolando la competición y que finalmente se ha convertido en la gran bomba del mercado.

Los detalles de la megaoperación

Antetokounmpo, de 31 años, llega a Miami acompañado por Bobby Portis. A cambio, los Bucks recibirán a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del draft.

Se trata de una de las operaciones más importantes de la última década en la NBA y pone fin a una etapa histórica del jugador griego en Wisconsin.

El final de una era en Milwaukee

Los rumores sobre una posible salida de Antetokounmpo llevaban circulando varias temporadas, especialmente después de los discretos resultados deportivos de los Bucks en los últimos años. El griego afrontaba además la última temporada de su contrato, una situación que aumentó las especulaciones sobre su futuro.

Desde su llegada a la NBA, Giannis se convirtió en el gran símbolo de la franquicia y en el líder del equipo que conquistó el anillo de campeón en 2021. Durante su trayectoria en Milwaukee logró dos premios MVP, un MVP de las Finales y se consolidó como uno de los jugadores más dominantes de su generación.

Temporada marcada por las lesiones

Pese a los problemas físicos sufridos durante el último curso, Antetokounmpo volvió a firmar números de estrella. El internacional griego promedió 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, aunque las lesiones le impidieron disputar más de la mitad de la temporada.

Mientras tanto, Milwaukee completó una campaña decepcionante y se quedó fuera de los playoffs por primera vez en una década. El fracaso deportivo terminó provocando también la salida del entrenador Doc Rivers.

Miami se lanza a por el anillo

Con la llegada de Antetokounmpo, los Miami Heat vuelven a situarse entre los grandes aspirantes al título. La franquicia de Florida incorpora a uno de los mejores jugadores del planeta con el objetivo de regresar a las Finales y pelear por un nuevo campeonato.

El gran movimiento del verano ya tiene protagonista: Giannis Antetokounmpo cambia Milwaukee por Miami y altera por completo el equilibrio de poder en la NBA. Veremos hasta dónde llega ahora el terremoto colateral en el mercado de la liga estadounidense.

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