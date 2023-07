El PSG lanza un ultimátum ¿imposible? a Mbppé: renovación en dos semanas o venta

El caso Mbappé entró este miércoles en un nuevo escenario tras las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, quien aseguró que es imposible que Kylian se marche del Parque de los Príncipes sin dejar un euro en las arcas del club parisino. Un órdago en toda regla del máximo dirigente del PSG que sabe que ahora está en manos del jugador: tiene contrato y en su última declaración se mostró firme en su intención de estar un año más en París.

"No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato". Esas fueron las palabras de un Al-Khelaifi que abandonaba la sala de prensa con un desafiante "ya tenéis lo que queríais" a los periodistas. Luego, el presidente del PSG confirmó en una conversación con varios medios franceses tras su comparecencia que Mbappé "debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta".

Por primera vez en los últimos tres años el PSG ha mostrado públicamente su disposición a vender a su estrella para que no abandone el club gratis en junio de 2024. Al-Khelaifi llegó a recordar el miércoles que Mbappé dijo que "nunca se iría libre". Pero eso fue antes de firmar su renovación en mayo de 2022, una renovación de dos años más uno adicional. El problema para el PSG es que Mbappé ya ha comunicado que no va a ejecutar esa ampliación del tercer año, por lo que las cartas están sobre la mesa: o sale ahora traspasado o se irá gratis en un año.

Las cifras de una operación ¿imposible? este verano

Kylian Mbappé está tranquilo y sabe que el tiempo juega en contra del PSG. Si se queda, cobrará su año de contrato (30 millones netos) y también se llevaría una prima de fidelidad de 80 millones brutos, unos 40 millones netos. Eso es lo que quiere evitar el PSG, aunque eso ya no depende del club parisino, pese al órdago lanzado por Al-Khelaifi.

Y el único destino que parece estar en la mente de Kylian Mbappé es el Real Madrid. El problema para el club blanco es el elevado coste que supondría sacar al delantero este verano de París. Y es que al dinero del traspaso habría que añadir los 70 millones que el jugador dejaría de cobrar por irse este mismo verano.

Todo queda en manos de Mbappé para decidir su futuro con quince días como tiempo límite. El 17 de julio es la fecha en la que debería incorporarse a la pretemporada del PSG y el 22 inicia el club francés inicia una gira por Japón. El PSG ha mostrado sus cartas, dispuesto a escuchar ofertas si Mbappé no renueva su contrato con fecha de caducidad el 30 de junio de 2024.

"Si alguien le ha hecho cambiar de opinión no es nuestra culpa pero el mejor jugador del mundo no va a salir gratis", fue el aviso lanzado por Al-Khelaifi. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene 200 millones reservados para encarar la operación y el deseo de estrenar el nuevo Santiago Bernabéu con un golpe de efecto que impulse el proyecto deportivo de su equipo para volver a pelear por el dominio del fútbol europeo en la Liga de Campeones.