España gana el oro en el europeo Sub-16 de Horseball

Le Mans ha sido el escenario elegido para celebrar el Campeonato Europeo de Horseball 2025. La gran actuación de los chicos dirigidos por Santiago Arango han conseguido sumar dos medallas para la Selección Española. En el caso de la categoría Sub-21, tuvieron que conformarse con el bronce, pero el combinado Sub-16 tocó el cielo alcanzando la medalla de oro al vencer a Francia en la final por 6-4. "España es una potencia mundial. Hemos conseguido tres medallas de oro en cuatro categorías", afirma el seleccionador de la Sub-21 y la Sub-16, Santiago Arango.

Dominio absoluto contra Francia

El equipo Sub-16 de la Selección Española completó un torneo impecable, en el que no conoció la derrota. La guinda del pastel llegó en la final frente a Francia, en Francia. Los españoles comenzaron con mucha hambre y acabaron la primera parte 3-1. Aguantaron el ritmo en la segunda mitad y consiguieron revalidar el título ya conseguido en 2024. España puede presumir de contar en sus filas con el MVP del torneo, Sergi Roca: "La relación con tu caballo tiene que ser muy buena. No hay que olvidarse de que el caballo son tus piernas, él corre por ti". El máximo goleador de la competición, Josep Bosch, agradece a sus compañeros las asistencias que le han regalado: "Esto es gracias a mis compañeros por las asistencias que me han dado; y a mi yegua, que es perfecta para mí".

Un homenaje para Janna

Janna Roca, de 16 años, falleció el pasado mes de mayo tras un accidente vascular y todos los jugadores españoles han portado un brazalete negro con la inscripción 'J2' en su memoria. Janna ya fue campeona de Europa en la edición del año pasado y seguro que hubiera formado parte del equipo este año, pero sus compañeros la han recordado en todo momento y alzaron la copa de campeones junto a la camiseta de su compañera.

¿Qué es el horseball?

El horseball es un deporte ecuestre, cuyo objetivo es introducir un balón en una canasta vertical. Es una mezcla entre baloncesto, polo y rugby; y se juega por equipos mixtos formados por 4 jugadores, más 2 reservas. El balón tiene unos agarres especiales para poder cogerlo cuando cae al suelo, ya que lo tienen que hacer aún subidos al caballo. Al final del partido, gana el equipo que más veces haya conseguido introducir la pelota en la canasta que defiende el contrario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com