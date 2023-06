Mbappé comunica que no renovará y el PSG se plantea venderle este verano, según L'Equipe

El culebrón Mbappé no ha terminado. La noticia de L'Equipe en la noche de este lunes ha caído como una bomba en el planeta fútbol: el rotativo francés ha informado de que el delantero habría comunicado hoy mismo al club que no renovará su contrato que expira el 30 de junio de 2024. Pero es que el diario galo va más allá y asegura que en el club parisino incluso se plantean la venta de Mbappé este mismo verano de 2023.

"El PSG , sorprendido y cansado por la decisión de su jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza: ahora, o Mbappé amplía su contrato este verano, o será vendido antes del cierre de mercado", dice L'Equipe en su artículo. Y añade fuentes del PSG: "No saldrá libre bajo ningún concepto". Para ello, el delantero de Bondy tendría que salir este mismo verano.

Renovó la temporada pasada

La renovación de Kylian Mbappé en mayo del año pasado se escenificó con el futbolista en el césped del Parque de los Príncipes posando junto a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, con una camiseta en el que lucía el año 2025. No obstante, poco después se supo que dicho contrato no era de tres temporadas, sino de 2+1. Algo que parece que el futbolista de 24 años no está dispuesto finalmente a cumplir.

Aunque hace apenas unos días reconocía que le quedaba un año de contrato, parece que esta noticia puede dar un giro a los acontecimientos. Un escenario en el que sin duda volver a resonar el Real Madrid, huérfano de delantero centro tras el adiós de Karim Benzema este verano. El propio Florentino Pérez reconocía este fin de semana a un aficionado en plena calle que va fichar a Mbappé, "pero no este año".