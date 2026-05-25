Eric García, tras entrar en la lista del Mundial 2026: "Tuve que trabajar mucho sin hacer ruido para..."

Eric García ha publicado un mensaje en sus redes sociales apenas unas horas después de que Luis de la Fuente desvelara la lista de 26 futbolistas que acudirán al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El jugador del FC Barcelona ha recordado la eliminación en el Mundial de Qatar, la última vez que jugó con España y el trabajo y decisiones que ha asumido para regresar a representar a España en una gran cita internacional.

"Diciembre de 2022, eliminados del Mundial de Qatar. Esa fue la última vez que vestí la camiseta de la selección. Desde entonces tuve que tomar muchas decisiones y trabajar mucho sin hacer ruido para ser mejor, dentro y fuera del campo, para volver a jugar y competir por todo con mi club, y cuatro años después, llega la oportunidad de poder vivir mi segundo Mundial", indicó Eric García en su perfil de 'X'.

El mediocentro del Barça fue una de las grandes novedades en la convocatoria del seleccionador, Luis de la Fuente, junto a Marc Pubill. El central catalán ha disputado casi 4.000 minutos este curso, repartidos en 34 encuentros de Liga, 11 de Champions, 4 de Copa del Rey Mapfre y 2 de la Supercopa de España.

"Más preparado y motivado que nunca para luchar por todo con este grupo de jugadores, y agradecido a todos los que me apoyan y ayudan a ser mejor cada día! #VamosEspaña", concluye el mensaje de Eric García.

Gavi: "Voy a dar todo lo que esté en mi mano para poder traernos la Copa"

Pablo Páez Gavira 'Gavi', también centrocampista del Barcelona, ha asegurado que este Mundial 2026, el segundo que disputará en su carrera, sabrá "distinto" por todo "el sufrimiento" de los últimos meses, en los que ha tenido que recuperarse de su grave lesión, y ha prometido que dará "todo" para tratar de llevar la Copa del Mundo "a casa".

"¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mi mano para poder traernos la Copa del Mundo a casa", señaló Gavi en la red social X.

El futbolista de Los Palacios y Villafranca, Sevilla, que ya jugó el Mundial de Qatar 2022, no pudo estar en la última Eurocopa tras lesionarse la rodilla a finales de 2023. Otra grave lesión, una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con lesión del menisco lateral, le ha impedido jugar gran parte de la temporada con el conjunto azulgrana.

Sin embargo, los minutos ofrecidos por Hansi Flick en el tramo final del curso le han permitido recuperar el tono físico. "¡Es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos! #VamosEspaña", concluye el mensaje de Gavi.