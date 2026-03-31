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Pochettino niega negociaciones con el Real Madrid... por ahora

El técnico argentino acaba su contrato con la selección estadounidense tras el Mundial: "¿Quién sabe lo que va a pasar? Estamos abiertos", se pregunta.

Mauricio Pochettino durante un entrenamiento con USA Team

Mauricio Pochettino durante un entrenamiento con USA TeamEFE

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Mauricio Pochettino descartó este lunes estar negociando con el Real Madrid o el Tottenham y dejó abierta la posibilidad de continuar como seleccionador de Estados Unidos tras el Mundial de 2026.

"En este momento, no", respondió el técnico argentino al ser preguntado por posibles contactos con ambos clubes en la rueda de prensa previa al amistoso ante Portugal en Atlanta.

Pochettino, cuyo contrato con la selección estadounidense finaliza tras el Mundial, no quiso cerrar la puerta a una posible continuidad. "Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?", aseguró.

Muy feliz con EE.UU.

El extécnico de Tottenham, PSG o Espanyol también se mostró satisfecho con su etapa en el banquillo: "Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos", añadió.

Pochettino asumió el cargo en 2024 tras la eliminación de Estados Unidos en la Copa América, con el objetivo de reconstruir el equipo de cara al Mundial de 2026, que el país organizará junto a México y Canadá.

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