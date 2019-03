Platini asegura que declaró los 1,8 millones de euros y reitera que no ha sido acusado

El presidente de la UEFA, Michel Platini, ha aclarado este lunes que no ha sido acusado y que declaró los 2 millones de francos suizos que recibió por su trabajo para la FIFA entre 1998 y 2002, aunque se declaró preocupado por este asunto y confesó que es consciente de que puede "dañar" su imagen.

En una carta remitida a los 54 presidentes de las Federaciones Nacionales que componen UEFA, Michel Platini dijo que está seguro de que todos han "tomado nota" de los acontecimientos en Zúrich del pasado viernes que han creado "mucha especulación" alrededor de aspectos que le preocupan personalmente.

"Usted seguro entiende que, en primer lugar, no he sido acusado de ningún delito y que, en segundo lugar, por un tema de respeto, me abstendré de hacer declaraciones detalladas en relación a la investigación que está en curso", señala en la misiva.

"Mis funciones eran conocidas por todos"

No obstante, por "razones de transparencia" Platini aclaró que entre 1998 y 2002 fue contratado por la FIFA para trabajar en una "amplia gama de asuntos relacionados con el fútbol". "Fue un trabajo a tiempo completo y mis funciones eran conocidas por todos. La remuneración se acordó en el momento y después de que se efectuasen los pagos iniciales, el saldo final de 2 millones de Francos Suizos fue pagado en febrero de 2011", explicó.

Este ingreso ha sido declarado "en su totalidad" a las autoridades conforme con la legislación suiza. "Fui interrogado por las autoridades suizas sobre este asunto el pasado viernes, no como una persona acusada de ningún delito, sino simplemente como una persona que aporta información", añadió.

Además, el presidente de la UEFA ha escrito este lunes a la Comisión de Etica de la FIFA para aportar cualquier información adicional que sea necesaria para clarificar este asunto. "Soy consciente de que este asunto puede dañar mi imagen y mi reputación, y en consecuencia la imagen de la UEFA, la organización de la que estoy orgulloso de ser Presidente. Por estas razones deseo usar todas mis energías para asegurar que cualquier problema o malentendido pueda ser resuelto lo antes posible", concluyó.