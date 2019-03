Piqué: "Arbeloa no es amigo, es un conocido, un cono... cido"

El jugador del Barcelona Gerard Piqué dijo que no se considera amigo de Álvaro Arbeloa y afirmó que es un "conocido", después de las declaraciones del defensa merengue, que comentó el pasado martes que el culé "está obsesionado" con el Real Madrid.

"Algún día veré al amigo Piqué en el Club de la Comedia", indicó Arbeloa esta semana, en respuesta a los comentarios del catalán en Twitter, donde publicó varios emoticonos riéndose tras la alineación indebida de Denis Cheryshev en Cádiz.

Este sábado, tras volver a comparecer ante los medios, Piqué aseguró haber escuchado a Arbeloa. "El otro día dijo que era mi amigo y no no me considero amigo de Arbeloa. Es un conocido. Cono... cido, ¿vale?", dijo Piqué haciendo una pausa en mitad de las palabras para incidir en "cono", mote peyorativo que recibe el lateral madridista.