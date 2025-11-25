Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial 2026

La FIFA desvela los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha hecho públicos los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026 y ha explicado cómo funcionará el sorteo del próximo 5 de diciembre.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026FIFA | Europa Press

Publicidad

A diez días del sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, la FIFA ha publicado este martes las claves de dicho sorteo y la composición de los cuatro bombos. Los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) estarán en el Bombo 1, junto a España, Argentina, Francia, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La principal peculiaridad del sorteo del próximo viernes 5 de diciembre en Washington DC (18:00 horas) es que España y Argentina, las números 1 y 2 del ranking FIFA, solo podrían cruzarse en una hipotética final, siempre y cuando ganen sus respectivos grupos. Lo mismo ocurriría con Francia e Inglaterra, 3 y 4 del ranking FIFA.

"El equipo mejor clasificado (España) y el segundo mejor clasificado (Argentina) serán sorteados aleatoriamente en caminos opuestos, y el mismo principio se aplicará a los terceros (Francia) y cuarto (Inglaterra) equipos mejor clasificados. Esto asegurará que, si ganan sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrenten antes de la final", explica la FIFA.

Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, desaparece la 'protección' que los mantiene separados; en ese caso, la vigente campeona de la Eurocopa y de la Liga de Naciones europea y la actual campeona del Mundial y de la Copa América podrían enfrentarse antes, con la semifinal como primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes no se encontrarán en rondas previas. Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercer y cuarto clasificados, tiene como objetivo "garantizar el equilibrio competitivo".

Bombos del sorteo del Mundial 2026

BOMBO 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

BOMBO 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

BOMBO 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

BOMBO 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, aunque la FIFA aclara que esa regla solo puede romperse en el caso de los equipos UEFA, aunque nunca más de dos en el mismo grupo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Joan Canela, socio número 6 del Barça, inauguró el nuevo Camp Nou: "Me cayó alguna lágrima"

Joan Canela, socio número 6 del Barcelona

Publicidad

Deportes

Lamine Yamal, en acción ante Cucurella

Chelsea - Barcelona: Partido hoy Champions League, en directo (2-0)

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA desvela los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso: "No soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones"

Isabel Rivero, campeona mundial del peso átomo
Boxeo

Isabel Rivero, científica y campeona mundial de boxeo: "Salió todo perfecto"

Joan Canela, socio número 6 del Barcelona
Fútbol

Joan Canela, socio número 6 del Barça, inauguró el nuevo Camp Nou: "Me cayó alguna lágrima"

Fotografía de archivo del presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness
Fútbol

Uli Hoeness carga contra el Barcelona: "En cualquier otro país ya hace tiempo que no estaría en Primera"

El presidente de honor del Bayern Múnich se cuestiona cómo el Barça puede seguir jugando en primera división con una deuda de 1.300 millones de euros.

Corinna y Michael Schumacher en 2006. El piloto de Fórmula 1 sufrió el accidente en 2013.
F1

Un amigo íntimo de Schumacher: "No creo que volvamos a ver a Michael"

Richard Hopkins habla sobre el estado de salud del expiloto alemán y defiende el silencio de su entorno más cercano.

Luis Rubiales en Espejo Público

Rubiales: "Mi beso a Jenni Hermoso fue de alegría, como el que puedes dar a un lotero si ganas 10 millones"

Thibaut Courtois celebra la victoria ante la Juventus

Courtois y Huijsen, bajas en el Real Madrid ante Olympiacos en Champions League

Leo Messi, junto a Omar Souto

Leo Messi, de luto, rinde homenaje al hombre que cambió para siempre su carrera: "Nunca te vamos a olvidar, Omar"

Publicidad