La FIFA desvela los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

A diez días del sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, la FIFA ha publicado este martes las claves de dicho sorteo y la composición de los cuatro bombos. Los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) estarán en el Bombo 1, junto a España, Argentina, Francia, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La principal peculiaridad del sorteo del próximo viernes 5 de diciembre en Washington DC (18:00 horas) es que España y Argentina, las números 1 y 2 del ranking FIFA, solo podrían cruzarse en una hipotética final, siempre y cuando ganen sus respectivos grupos. Lo mismo ocurriría con Francia e Inglaterra, 3 y 4 del ranking FIFA.

"El equipo mejor clasificado (España) y el segundo mejor clasificado (Argentina) serán sorteados aleatoriamente en caminos opuestos, y el mismo principio se aplicará a los terceros (Francia) y cuarto (Inglaterra) equipos mejor clasificados. Esto asegurará que, si ganan sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrenten antes de la final", explica la FIFA.

Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, desaparece la 'protección' que los mantiene separados; en ese caso, la vigente campeona de la Eurocopa y de la Liga de Naciones europea y la actual campeona del Mundial y de la Copa América podrían enfrentarse antes, con la semifinal como primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes no se encontrarán en rondas previas. Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercer y cuarto clasificados, tiene como objetivo "garantizar el equilibrio competitivo".

Bombos del sorteo del Mundial 2026

BOMBO 1: Canadá, México, Estados Unidos, ESPAÑA, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

BOMBO 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

BOMBO 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

BOMBO 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, aunque la FIFA aclara que esa regla solo puede romperse en el caso de los equipos UEFA, aunque nunca más de dos en el mismo grupo.