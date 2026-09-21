Los audios del VAR en las polémicas del derbi: "Voy a cambiar la amarilla por la roja"

Los audios del VAR del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid han aclarado dos de las acciones arbitrales más polémicas del encuentro disputado este domingo en el Metropolitano: la entrada de Cristian 'Cuti' Romero sobre Jude Bellingham y la expulsión de Dean Huijsen.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han publicado las conversaciones entre Miguel Ángel Ortiz, árbitro principal, y Daniel Jesús Trujillo, encargado del VAR, que permiten conocer los motivos de las decisiones adoptadas.

En el caso de la entrada del 'Cuti' Romero, reclamada por el Real Madrid como merecedora de tarjeta roja, el árbitro no acudió al monitor para revisar el color de la tarjeta. La intervención del VAR se produjo por una "confusión de identidad", ya que inicialmente había sido amonestado Bellingham.

En la segunda acción, el colegiado sí cambió su decisión después de revisar en el monitor el agarrón de Huijsen a Giuliano Simeone: mantuvo el penalti y sustituyó la amarilla inicial por una tarjeta roja.

No revisó una posible roja al 'Cuti'

La primera de las acciones se produjo en el minuto 39. Después de un choque entre Cristian Romero y Bellingham, Ortiz había mostrado inicialmente tarjeta amarilla al centrocampista del Real Madrid.

Fue entonces cuando Trujillo intervino desde la sala VAR: "Te recomiendo una revisión para que valores un potencial error… Una confusión de identidad".

El VAR explicó posteriormente al árbitro qué había observado en las imágenes: "Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid. Y el jugador el Madrid es el que toca balón".

Tras revisar la acción, Ortiz rectificó la identidad del futbolista amonestado: "Ok. Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid".

De esta manera, la revisión no se produjo para determinar si la entrada de Romero debía castigarse con expulsión, sino para corregir la tarjeta mostrada inicialmente a Bellingham.

Nada en el pisotón de Kang-in Lee

Unos minutos después, al filo del descanso, llegó la segunda gran jugada polémica de la noche: Kang-in Lee llega tarde y pisa directamente en el tobillo izquierdo a Fede Valverde, que se levanta rápidamente muy enfadado para reclamar al árbitro.

La entrada del surcoreano, no obstante, solo fue sancionada con falta, pues el colegiado no estimó amonestación alguna y desde el VAR tampoco hubo llamada para que revisase la jugada pese a que desde el banquillo del Real Madrid se pedía la roja.

La posición de Courtois, clave

La segunda intervención llegó en el minuto 51. Ortiz señaló penalti por un agarrón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone y mostró inicialmente tarjeta amarilla al central madridista.

El VAR consideró que podía existir una ocasión manifiesta de gol y llamó al colegiado para que revisara una posible expulsión: "Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por ‘dogso’, por sujetar al adversario sin disputa".

"Estoy delante de la pantalla ya", le dice Ortiz. Trujillo explicó entonces su interpretación de la acción: "Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de go".

Ortiz quiso comprobar entonces la posición de Thibaut Courtois para determinar si el guardameta madridista tenía posibilidades de alcanzar el balón y evitar la ocasión.

"Vale ¿Me puedes dar una amplia por favor, que quiero ver dónde esté el portero? Yo ahí he interpretado que puede llegar el portero. Controla… Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti”.

Después de analizar la imagen más amplia, el árbitro entendió que Courtois no podía intervenir y que Huijsen había cortado una ocasión manifiesta de gol sin posibilidad de disputar el balón. El central del Real Madrid terminó así expulsado y el penalti se mantuvo.