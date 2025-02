Del Nido Carrasco atiza duramente al Real Madrid: "Es inaceptable, llevan años destruyendo el fútbol español"

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha salido al paso con unas declaraciones contundentes en las que critica con dureza tanto al Real Madrid como al Barça.

Del Nido atiza a Madrid y Barça por igual

El máximo mandatario hispalenses atendió a DAZN en la previa del Sevilla-Barça de Liga (1-4 para los culés) y se refirió directamente a la carta que el Real Madrid envió a la RFEF y al CSD tras la polémica sucedida en Cornellá hace una semana y en la que el club blanco tildaba lo ocurrido de "escandaloso arbitraje", "manipulación", "doble rasero"...

"¿Lo del Madrid? Es inaceptable, están intentando destruir el fútbol español con la televisión y otras prácticas"

Sobre este comunicado, Del Nido Carrasco respondió lo siguiente: "Hay que diferenciar dos cosas: poder modificar el estamento arbitral y otra el comunicado del Madrid. Es inaceptable. Hay que denunciarlo porque atenta contra la integridad del fútbol. El Real Madrid está intentando destruir el fútbol español desde su televisión y otras prácticas. Damos nuestro apoyo incondicional a los árbitros", empezó diciendo antes de dirigirse al FC Barcelona, al que también metió en el ajo: "Si el Barcelona no se ha manifestado públicamente es que está de acuerdo con el comunicado del Real Madrid. ¿De verdad van a recoger las migajas que deja el Real Madrid?".

El caso Negreira

Por otra parte, el abogado y empresario andaluz aseguró que no ha habido comida de directivas y que él no se sentará en el palco culé hasta que no haya una explicación: "No he visto todavía a Laporta. Nos manifestamos en el caso Negreira. Esperamos una explicación por parte del Barcelona. No me voy a sentar en el palco del Barcelona hasta que ellos den una explicación. Las relaciones son distintas. Tenemos una postura clara sobre el caso Negreira y no la vamos a modificar", concluyó Del Nido. El presidente del Sevilla es el único de España que no se ha 'sentado' como tal en el palco de Montjuic en los Barça-Sevilla.

El Barça sigue en racha

En cuanto a lo futbolístico, el equipo azulgrana se llevó los 3 puntos en el Sánchez Pizjuán tras los goles de Lewandowski, Fermín, Raphinha y Eric García. Nueva victoria para el Barça que comprime mucho más la parte alta de la tabla (1º Real Madrid con 59 puntos, 2º Atlético con 49 y 3º Barça con 48).

