Tebas responde a Ancelotti: "Carlo, quédate tranquilo... La competición española no está adulterada"

La guerra entre LaLiga y el Real Madrid está lejos de solucionarse. Cada día hay intercambio de declaraciones y este viernes Javier Tebas ha respondido a Carlo Ancelotti después de que éste asegurara en la rueda de prensa previa al derbi que el presidente de LaLiga podía estar tranquilo "porque nadie aquí ha perdido la cabeza, se ha pedido una explicación de lo que ha pasado para aclarar las cosas para cambiar un sistema con el que nadie está contento".

Javier Tebas ha respondido a través de su cuenta de X y ha recordado el silencio del Real Madrid cuando se destapó el 'caso Negreira'.

"Carlo, quédate tranquilo… La competición española no está adulterada, y todos queremos mejoras en la organización arbitral y llevamos tiempo exigiéndolo así. Eso sí, curioso que el Real Madrid tan preocupado ahora, formara parte de la Junta Directiva de la RFEF hasta noviembre de 2023… y no dijera ni "mu"", indica Tebas.

"Para entonces, ya habían pasado meses desde que se conoció el caso 'Negreira'. "Pero mientras tanto, Real Madrid TV seguía deleitándonos con sus vídeos tan "objetivos" sobre los árbitros. ¿Por qué ninguna propuesta ni en la Rfef ni en LaLiga?", se ha preguntado el presidente de LaLiga.

"Ya la excusa del cambio de modelo de propiedad y la supuesta 'expropiación' de LaLiga no se la cree ni el "tato". ¿No será esta una nueva excusa?. Porque ya hemos visto esta teoría a algún portaCoz", concluye Javier Tebas.

Ancelotti insiste en la petición de los audios del VAR de Cornellá

Carlo Ancelotti insistió este viernes en la petición del Real Madrid de los audios del VAR de la jugada en la que el defensa del Espanyol Carlos Romero frenó a Kylian Mbappé, con una entrada que fue castigada con tarjeta amarilla.

"No los hemos recibido todavía. Por qué no lo quieren dar, no lo sé. Hay que preguntarles a ellos. Hemos pedido solo los audios que algunas veces los han sacado y otras no. No hemos pedido algo secreto, es una jugada queremos saber cómo la han manejado y nada más. No hay nada perverso", defendió el de Reggiolo.

Por último, el entrenador del Real Madrid admitió su sorpresa por la postura del resto de clubes en contra del club blanco.

"Nosotros no estamos contentos en un sentido y todos los otros clubes no lo están porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra. Me sorprende un poco, pero me gustaría hablar de fútbol. Tebas tiene que quedarse tranquilo porque nadie de nosotros ha perdido la cabeza", explicó Ancelotti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com