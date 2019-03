Neville: "Todavía me quedan partidos, independientemente del resultado"

El entrenador del Valencia, Gary Neville, aseguró durante la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Espanyol que no siente que se juegue su puesto como entrenador en este encuentro y que le quedan partidos por delante.

El Valencia no ha ganado en Liga en las últimas doce jornadas y, de estos encuentros, los últimos nueve los ha afrontado con Neville como técnico. "Hay que ganar mañana y estamos centrados en ello. Sé que el partido se siente como final para la gente, pero a mí todavía me quedan partidos por delante independientemente de que ganemos, empatemos o perdamos", insistió el técnico inglés.

"Una victoria mañana no significará que todo sea perfecto. Tenemos que ser sensatos y pensar que quedan catorce partidos más", siguió el inglés. Cuestionado sobre si su puesto corre peligro si no consigue un triunfo, Neville afirmó que no. "Hoy todos tenemos que centrarnos en el partido. Antes del día del Barcelona fuisteis muy respetuosos y quizás hoy también lo debería haber solicitado. Sólo pensemos en fútbol y en un partido muy importante para el club", dijo.

"Mañana no hay excusa de que cada tres días hay partido. Los jugadores han podido descansar y esa es una de las ventajas que tenemos. No va a haber quejas porque hemos tenido tiempo para preparar el encuentro y los beneficios de eso se reflejarán mañana", admitió.

Asimismo, comentó que el cuerpo técnico y la plantilla confían en el trabajo realizado para revertir la situación. "Lo que uno no quiere es un cambio repentino y entrar en pánico. Lo que le digo a los jugadores es que hay que seguir trabajando y haciendo las cosas bien porque en el fútbol las cosas siempre cambian", agregó.

Neville volvió a defender que el equipo ha mejorado desde que llegó y que la mala suerte le ha privado de obtener resultados positivos. "No puede ser que tengamos tan mala suerte delante de la portería. Llegará el momento en el que la bola entrará. Si seguimos esforzándonos, veremos que llegan los resultados", agregó el técnico, quien expresó su satisfacción por contar con Enzo Pérez y Paco Alcácer.

Por último, Neville valoró que los exfutbolistas del club mostraran ayer su apoyo al Valencia para ayudar a reconducir la situación deportiva que se está viviendo. "Creo que te puede motivar ver a profesionales que han pasado por aquí y que comprenden que el fútbol es una montaña rusa con altibajos. Los antiguos jugadores conocen el club y sus palabras, incluidas las de David Villa, se agradecen enormemente", concluyó.