La publicación de Cristiano que está reventando Instagram y ya han comentado LeBron, Pelé, Mbappé...

En apenas 4 horas la publicación de Cristiano Ronaldo en la que reflexionaba sobre la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar ya ha superado los 18 millones y medio de me gustas. Y sigue subiendo.

Este sábado dijo adiós al Mundial de Qatar uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo y su Portugal sucumbieron ante la sorpresa del torneo, Marruecos, en cuartos de final.

El jugador de 37 años ha subido una fotografía acompañada de un largo texto a su Instagram, red social en la que le siguen más de 512 millones de usuarios, y como no, las reacciones no se han hecho esperar ya que en apenas 4 horas ya supera los 18 millones de me gustas y los 800.000 comentarios.

El mejor de la historia para Mbappé

Lo más llamativo de todo es que cientos y cientos de esos comentarios son de estrellas del deporte mundial. Por ejemplo, Mbappé ha comentado con tres emojis: una corona de rey, unas manos en forma de rezar y una cabra (el emoji que se utiliza para decir que alguien es el mejor de la historia en lo suyo, GOAT, Greatest of all time), LeBron James le calificó como "Leyenda" y otra corona de rey, Vinicius con un corazón blanco y una cara emotiva, su excompañero en el United, Garnacho; con un corazón rojo, pero también actores como Jamie Fox comentaron: "Te queremos".

Pelé, LeBron, Vinicius... y hasta el xokas

Una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino, Marta Silva, puso "Ídolo", y otra leyenda del fútbol mundial, Pelé: "Gracias por hacernos sonreír, amigo", incluso otros jugadores reconocidos de baloncesto como Dwight Howard, le calificó con 4 emojis de cabras y cambiando mucho de tercio, hasta elxokas, streamer español, puso una. Deulofeu, Benatia... así hasta cientos de miles de comentarios de personas reconocidas.