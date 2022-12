Cristiano Ronaldo y unas lágrimas de incertidumbre: ¿volverá a jugar una Eurocopa o un Mundial con Portugal?

Una de las grandes estrellas de este Mundial de Qatar 2022 vio frustrado su sueño de levantar una Copa del Mundo. La Portugal de Cristiano Ronaldo cayó ¿por sorpresa? ante Marruecos (0-1) y quedó fuera en cuartos de final, el luso, además, solo jugó 40 minutos y apenas tuvo un par de ocasiones para empatar el partido.

Un milagro, eso es lo que necesitamos para ver a Cristiano Ronaldo ganar un Mundial antes de retirarse. A sus 37 años y con un bajón más que significativo en su rendimiento futbolístico todo apunta a que este torneo mundialista en Qatar ha sido el último de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Jugó 40 minutos y solo tuvo una ocasión clara

Portugal no pudo derribar el muro marroquí a pesar de un asedio constante durante gran parte de la primera parte y toda la segunda, Bruno, Joao Félix y Cristiano Ronaldo tuvieron cada uno una ocasión muy clara para poner al menos el empate en el marcador. No fue así, Marruecos se defendió como un gato panza arriba y disfrutó de esa pizca de suerte que siempre se tiene que tener un torneo para gozar del éxito.

Sin embargo, la eliminación portuguesa, como era de esperar, dejó a un gran protagonista completamente abatido: Cristiano Ronaldo. El ya exjugador del Manchester United volvió a ser suplente por segundo partido consecutivo y entró en el terreno de juego en el minuto 51, tuvo más de 40 minutos para conseguir el gol del empate pero apenas le llegaron un par de balones claros y solo tuvo una en el descuento que detuvo Bono.

Cristiano se derrumbó nada más terminar el partido

Cuando Tello, árbitro argentino, pitó el final del encuentro, Cristiano Ronaldo no escondió su tristeza, abandonó lo más rápido posible el campo y cuando enfilaba el túnel de vestuarios las cámaras captaron el que ya es uno de los momentos del Mundial y del año: CR7 estaba completamente roto, devastado, no pudo evitar las lágrimas. Además, la impotencia de no haber estado en la primera parte (jugó Gonçalo Ramos y no estuvo acertado) le dejaron aun peor sabor de boca.

No obstante, la incógnita ahora está en que será de Cristiano en los próximos meses. ¿Volverá a jugar un torneo grande con Portugal? Teniendo en cuenta que en febrero hará 38 años y que su marcha, no confirmada, pero más que posible al Al-Nassr, no será precisamente un paso adelante en su carrera, parece complicado que le veamos de nuevo representando a Portugal en una Eurocopa o un Mundial.

¿Volverá a jugar un torneo grande con Portugal?

La próxima cita importante será la Eurocopa de 2024 en Alemania, Cristiano la jugaría con 39 años rozando los 40... el Mundial de 2026 sí que parece una utopía (lo haría con 41 años) pero que tampoco nos extrañe si la juega ¿llegará 'el bicho'?