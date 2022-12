Neymar, hundido tras la eliminación de Brasil: "Estoy destruido, es la derrota que más me ha dolido"

La última vez que Brasil levantó al cielo la Copa del Mundo fue en 2002, ya han pasado 20 años sin que una de las mejores selecciones del mundo sume alguna estrella a su camiseta a pesar de que haber gozado de una enorme lista de jugadores talentosos, Neymar Jr posiblemente haya sido el que más se ha merecido ganar una Copa del Mundo.

La 5 veces campeona del mundo sucumbió el pasado viernes ante Croacia en la tanda de penaltis y dijo adiós a la sexta estrella, Neymar, el referente canarinho, rompió a llorar en el terreno de juego y un día más tarde subió una publicación a su Instagram en la que mostró su tristeza.

"Es sin duda la derrota que más me dolió"

"Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación.

Este grupo se lo merecía, nos lo merecíamos, BRASIL se lo merecía... ¡Pero esta no fue la voluntad de DIOS! Valió la pena cada sacrificio para sentir el cariño de cada uno desde dentro del campo... Gracias a todos por vuestro apoyo con nuestra selección.

Desafortunadamente no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, todo me lo has dado para no poder quejarme. Solo gracias por cuidarme. Todo el honor y la gloria siempre son para ti, sin importar las circunstancias", explica Neymar en la reflexión que subió a Instagram.

El crack del PSG no ha tenido lo que se dice buena suerte en la Copa del Mundo, en 2014 cayó lesionado en cuartos de final ante Colombia y no pudo estar en semifinales, donde Brasil cayó goleada y humillada ante Alemania por 1-7, en 2018 tampoco estuvo fino en los cuartos de final ante Bélgica (1-2) y en 2022, pese a marcar un gol que se intuía importante en el 106, terminó sin poder lanzar en la tanda de penaltis que perdió su país ante Croacia.