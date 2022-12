Luis Enrique, a un usuario en Twitch: "¿A Cataluña ni agua? No queremos tu dinero, gracias"

Luis Enrique volvió a emitir en directo en Twitch este pasado lunes en su decimotercera sesión desde Qatar. Lo hizo a menos de 24 horas de enfrentarse a Marruecos en los octavos de final del Mundial. El seleccionador nacional desveló a los seguidores de su canal que la recaudación del dinero de las suscripciones irá a parar a una ONG con sede en Barcelona que ayuda a los niños con cáncer.

"Si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor, preferimos que no des tu dinero"

"Todo lo que se recaude irá a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia y a su proyecto 'Pabellón de la Victoria' en el Hospital Sant Pau de Barcelona, un proyecto que cuida a los niños gravemente enfermos y a sus familias en momentos más duros de la enfermedad. Para ellos irá todo el dinero que recaudemos", contó el seleccionador nacional en su directo. Cabe recordar que su hija Xana murió a los 9 años por un osteosarcoma, un tumor óseo.

En ese momento, el técnico asturiano leyó un comentario que no le gustó nada: "A Cataluña ni agua". Luis Enrique se puso serio con una respuesta ejemplar: "Pues muy bien. Si consideras que una persona por nacer en un sitio y hablar de una manera diferente no le quieres dar tu dinero... Fantástico, lo respeto y además prefiero que no se lo des. Esto se trata de ayudar a las personas y si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor, preferimos que no des tu dinero. No queremos tu dinero, gracias".

Pide calma a los aficionados

En otro orden de cosas, 'Lucho' habló sobre el tono físico de sus futbolistas: "Ves a los jugadores pasar, a la velocidad que van, y piensas, estando bien físicamente a nuestra edad, si chocas con ellos te destrozan". También pidió calma a un hincha para el encuentro de octavos ante los marroquíes: "¿Por qué vas a estar nervioso para mañana? Si vas a ver a tu selección y vas a disfrutar de ella. Naturalidad y tranquilidad".

Durante el 'streaming', el de Gijón iba anunciando los goles de Brasil: "1-0 Brasil. Ya empieza a arrancar la máquina", apuntaba decía. No quiso precisar cómo frenaría a la selección de Tite en una hipotética final: "¿Qué terapia se puede usar contra Brasil? Será de choque seguro". ¿Y a Mbappé en semfinales? "¿Cómo parar a Mbappé? Ya jugamos contra Francia e hicimos un muy buen partido. Marcó un gol en offside. Ya llegará el momento, ojalá nos enfrentemos a Francia. Será una buena señal", comento´.

Llegan las eliminatorias y ahora en cualquier momento la Roja puede decir adiós al torneo, por eso Luis Enrique despidió el Twitch antes del partido de Marruecos así: "Espero y deseo que nos volvamos a ver y, si no es así, la vida continúa. Este puede ser mi último 'stream' si caemos ante Marruecos, pero espero que no sea así".

Aseguró, eso sí, que después del Mundial no hará más directos: "Ya os garantizo que no sigo en Twitch después del Mundial. Esto es una experiencia y un hecho enriquecedor, porque es una maravilla estar un rato con vosotros", terminó el seleccionador.