El dardo de Ancelotti a la España de Luis Enrique: "A mí no me da vergüenza quedarme atrás y buscar la contra"

La resaca de la eliminación de España ante Marruecos en los octavos del Mundial de Qatar todavía continúa y esta vez ha sido el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, el que ha querido pronunciarse sobre el KO español en Qatar y otros temas de actualidad: suplencia de Cristiano, el rendimiento de Vinicius...

¿Recado de Ancelotti a Luis Enrique?

El entrenador italiano comentó el sonado fracaso del equipo de Luis Enrique en Qatar: "Aquí hay una gran decepción", además aprovechó para dejar un recadito al asturiano y al estilo de juego de la Selección Española: "A mí no me da vergüenza quedarme atrás y buscar la contra, aunque tenga jugadores con calidad. Con gente como Vinicius y Mbappé, si una vez robado el balón no buscas el pase vertical eres un delincuente (risas)", explicó.

"Cristiano todavía siente que tiene 20 años..."

Otro de los temas a los que hizo referencia el experimentado técnico italiano fue la polémica suplencia de Cristiano Ronaldo ante Suiza en octavos de final: "¿Lo han dejado en el banquillo? ¿Y qué pasa? En el fútbol todo es posible. Él, quizás, siente tener todavía 20 años por cómo ha cuidado su cuerpo, pero en su selección hay gran competencia. Nunca tuve problema con él. Es más, él arreglaba los míos. ¿Un tipo que marca un gol por partido puede ser un problema? Fue muy sencillo gestionarlo, para mí".

"¿Lo de Cristiano? En el fútbol todo es posible pero nunca me causó ningún problema, es más, me los solucionaba"

'Carletto' también se rindió a una de las estrellas del Mundial y de su Real Madrid, el brasileño Vinicius Jr: "Está más seguro de sí mismo y eso el equipo lo nota. Él y Mbappé tienen algo fuera de lo común: a los que los ven en persona, les cuesta creer que un futbolista pueda ser tan explosivo. Brasil es el equipo más completo, pero me genera curiosidad Inglaterra ante Francia", detalló.

Ancelotti ha tenido unos días de desconexión pero ya centra los esfuerzos en poner a punto a su equipo de cara al retorno liguero (a partir del 29 de diciembre) tras el Mundial.

Muchos de los madridistas han podido disfrutar de unas semanas de descanso y preparación con el parón mundialista y otros, como Hazard, Courtois, Rüdiger, Asensio y Carvajal han puesto fin a su periplo en Qatar más pronto de lo pensado tras las prematuras eliminaciones de sus selecciones.

Benzema vuelve el sábado

Uno de los desgraciadamente volvió muy pronto a Madrid fue el reciente Balón de Oro, Karim Benzema, tras abandonar la concentración de Francia por una lesión antes de jugar el primer partido: "Regresa el sábado y lo vamos a poner a punto", dijo Ancelotti sobre el galo. Los blancos volverán a competir en el torneo doméstico el próximo 30 de diciembre ante el Valladolid en el José Zorrilla.