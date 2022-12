La noche soñada de Leo Messi junto a la Copa del Mundo

La selección de Argentina ya está en casa. El equipo Albiceleste, que consiguió su tercera estrella en Doha en una final agónica contra Francia, llegó de madrugada para festejar con sus aficionados el gran éxito cosechado 36 años después de aquel triunfo histórico de Maradona en México 1986. Es vez, el nuevo mito sudamericano será Leo Messi.

El crack del París Saint-Germain ha conseguido cerrar el círculo virtuoso con el único gran título que le quedaba en su álbum de cromos. El capitán del equipo de Lionel Scaloni ha compartido ahora una emotiva foto en su Instagram: el rosarino aparece en su cama abrazado al trofeo de la copa del mundo.

"Buen día", escribió Leo Messi en un post con tres fotos en las que aparece sonriente abrazado al trofeo dorado de campeón del mundo. En la siguiente aparece tomando mate y en otra sonriente, todas en la cama y siempre abrazado al galardón.

La foto con más 'likes' de Instagram

Asimismo, la publicación de Leo Messi en Instagram tras ganar la final del Mundial, en la que se le ve con la Copa del Mundo, ya es la publicación con más likes de la historia de la red social. Junto a la foto, escribió: "¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... ¡Lo logramos! ¡VAMOS ARGENTINA CARAJO!".