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Porras por el Mundial: ¿Son legales?

Los expertos nos advierten que es legal, pero este dinero también hay que declararlo.

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa en el estadio Dallas, en Arlington, Texas (Estados Unidos). 06 JULIO 2026 César Vallejo Rodríguez / Europa Press 06/07/2026

Porras por el Mundial: ¿Son legales? | EUROPAPRESS

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Gemma García
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En plena época del Mundial, está de moda hacer porras entre amigos o familiares. La cuestión es saber cómo hacerlas para que entren en el marco de la legalidad. María Jose Gómez, abogada fiscalista, ha hablado para Antena 3 Noticias y nos ha dado algunos consejos.

Lo primero que hay que saber es que las porras sí que están permitidas, pero para que no aplique la ley del juego, deben ser privadas, ocasionales, sin ánimo de lucro y que no haya una organización detrás de ellas. A su vez, para que puedan realizarse de forma legal, algo que hay que tener en cuenta es que las normas del juego estén por escrito para evitar conflictos entre los participantes.

Pero, ¿cómo se debe administrar luego este dinero? Tiene que haber una persona que se ocupe de esta labor, que no disponga del mismo y que a la hora de hacer los repartos sea vía Bizum o transferencias bancarias, pero es muy importante que esta transacción quede justificada.

Estas ganancias también hay que declararlas al ser ganancias patrimoniales que, como no vienen de transmisiones patrimoniales previas, tienen que tributar en la base imponible general de la declaración de la renta.

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