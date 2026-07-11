Porras por el Mundial: ¿Son legales?

En plena época del Mundial, está de moda hacer porras entre amigos o familiares. La cuestión es saber cómo hacerlas para que entren en el marco de la legalidad. María Jose Gómez, abogada fiscalista, ha hablado para Antena 3 Noticias y nos ha dado algunos consejos.

Lo primero que hay que saber es que las porras sí que están permitidas, pero para que no aplique la ley del juego, deben ser privadas, ocasionales, sin ánimo de lucro y que no haya una organización detrás de ellas. A su vez, para que puedan realizarse de forma legal, algo que hay que tener en cuenta es que las normas del juego estén por escrito para evitar conflictos entre los participantes.

Pero, ¿cómo se debe administrar luego este dinero? Tiene que haber una persona que se ocupe de esta labor, que no disponga del mismo y que a la hora de hacer los repartos sea vía Bizum o transferencias bancarias, pero es muy importante que esta transacción quede justificada.

Estas ganancias también hay que declararlas al ser ganancias patrimoniales que, como no vienen de transmisiones patrimoniales previas, tienen que tributar en la base imponible general de la declaración de la renta.

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