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Muere Luqobo Makwedini, jugador de rugby de 20 años, tras colapsar en pleno entrenamiento

La promesa del rugby francés falleció repentinamente.

Imagen de Luqobo Makwedini, jugador de rugby fallecido

Imagen de Luqobo Makwedini, jugador de rugby fallecido @ASBHOfficiel

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Luqobo Makwedini, joven jugador de rugby, ha fallecido este pasado viernes tras colapsar en pleno entrenamiento con su equipo, el AS Béziers Hérault.

Se sintió indispuesto en pleno entrenamiento

El propio club confirmó el fallecimiento de su jugador en cuanto se conoció la noticia: "Con profunda tristeza y pesar anunciamos el trágico fallecimiento de nuestro joven jugador, Luqobo (Bibo) Makwedini... Toda la familia roja y azul está unida en el luto... Como club, lamentamos profundamente su fallecimiento. Nos reuniremos en los próximos días y compartiremos cualquier información adicional que sea pertinente".

Habría sufrido una parada cardiorrespiratoria

'Bibo', como se le conocía cariñosamente, sufrió una indisposición a final de la sesión matutina en el Stade de la Gayonne y fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció pocas horas después. Se piensa que se trató de una parada cardiorrespiratoria, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

Makwedini era sudafricano y ya había representado a su país en categorías inferiores (sub-18). Además, a pesar de su juventud (20 años) el club en el que militaba se planeaba su ascenso al primer equipo en esta temporada 26-27.

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