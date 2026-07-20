Muere un adolescente de 13 años en Ciudad Rodrigo durante la celebración de España

Tragedia en medio de tanta celebración. Una persona ha muerto y dos han resultado heridas por el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en medio de las celebraciones por el triunfo de España sobre Argentina que le ha dado la segunda Copa del Mundo a la Roja.

112 Castilla y León ha indicado que alrededor de las 00:33 horas se comenzaron a recibir varias llamadas alertando del colapso de la fuente. Emergencias dio aviso a Policía Local, Guardia Civil de Salamanca, Bomberos de Salamanca y Emergencias Sanitaruas-Sacyl que se personaron en el lugar.

Uno de los dos atendidos falleció en el centro sanitario mientras que se desconoce el estado de salud de las otras personas heridas. Por el momento, no se han facilitado desde el 1-1-2 más detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el derrumbe.

La Gaceta de Salamanca señala que el fallecido sería un joven de 13 años que fue "golpeado por la parte alta de la fuente".

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