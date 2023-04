Míchel, entrenador del Girona: "Prefiero que llegue el City a la final de la Champions"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, se ha referido a la semifinal de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City. Míchel apuntó que se trata de "una final anticipada" y admitió que prefiere que gane el conjunto inglés porque el club catalán forma parte de la red del City Football Group y por su relación con Pep y Pere Guardiola.

"También tengo amigos en el Madrid, es un equipo español y si al final gana no es cuestión que a mí me sepa mal"

"Me gustaría que el City llegase a la final. Nosotros ahora mismo estamos dentro del Grupo City y por mi relación con Pep Guardiola y su hermano, Pere, me gustaría que el City llegase a la final", ha señalado el entrenador. "También tengo amigos en el Madrid, es un equipo español y si al final gana no es cuestión que a mí me sepa mal. Aunque prefiero que llegue a la final el City", ha agregado el técnico madrileño. Eso sí, tiene claro que "es una eliminatoria muy difícil para los dos".

Míchel ha avanzado, en la previa del partido de Liga contra el Real Madrid en Montilivi, que la mentalidad del Girona será "intentar jugar en campo rival y tener la posesión de la pelota", si bien prevé sufrir y espera vivir un duelo "muy complicado".

'Un equipazo en su mejor versión'

El entrenador rojiblanco ha querido destacar en rueda de prensa que el actual Real Madrid "es un equipazo en su mejor versión" y argumentó que puede someter a sus rivales tanto si controla la pelota como si busca las transiciones y el uno contra uno.

Míchel ha añadido que es muy difícil ganar al Madrid en su estado de forma actual y que el combinado de Carlo Ancelotti domina "todos los conceptos del juego" y tiene jugadores espectaculares en el centro del campo y ganadores de duelos atrás. "Si el Real Madrid baja un poco su versión actual es posible cualquier resultado".

Con todo, el técnico madrileño ha venido a reconocer que espera conseguir "pronto" su primer triunfo ante el conjunto blanco como técnico y que confía en que su equipo pueda acercarse al objetivo de continuar en Primera División la temporada que viene.

Cuándo juega el Real Madrid las semifinales

El Real Madrid se metió en las semifinales tras eliminar al Chelsea con un global de 4-0. Los de Carlo Ancelotti vuelven a estar en la antesala de otra final de la Champions League, pero antes deberán disputar una durísima semifinal contra el Manchester City.

Será una reedición de la semifinal de la temporada pasada, cuando los blancos les eliminaron milagrosamente con dos goles en el descuento en el Bernabéu. Esta vez Guardiola contará con una nueva arma llamada Erling Braut Haaland. El City viene asimismo de eliminar al Bayern Múnich con un global de 4-1.

Una vez resueltos los cuartos de final, los cuatro vencedores de estas eliminatorias se medirán en las semifinales en un cuadro ya definido: Manchester City vs Real Madrid y AC Milan vs Inter.