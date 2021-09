Messi brilla con un hat-trick ante Bolivia y supera un récord de Pelé: "Es lo que había soñado siempre"

Las consecuencias de la caída de Afganistán en manos de los talibanes supone la invisibilidad de las mujeres, que ya han comenzado a perder todos sus derechos. Y el deporte femenino no será una excepción. "No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket, porque no es necesario que deban hacerlo", ha explicado Ahmadullah Wasiq, subjefe de la comisión cultural de los talibanes.