Kalinic: "Costa y Griezmann tal vez sean los dos mejores delanteros de Europa"

El nuevo delantero croata del Atlético de Madrid, Nikola Kalinic, se presentó ante los medios para explicar que no tiene miedo a que se trabaje mucho en los entrenamientos en su nuevo equipo, además de reconocer que respeta a Diego Costa y Antoine Griezmann y que quiere dejar atrás su incidente en el pasado Mundial.

"Me sentí muy bien en el primer partido en el Wanda. Es solo el comienzo, me tengo que acostumbrar al trabajo del club, a los compañeros y a los entrenadores. Sé como se trabaja en el club porque hablé con Vrsaljko, necesitaré un poco de tiempo para acostumbrarme a todo. No me da miedo que se trabaje mucho. Tengo muchas ganas de empezar", comentó Kalinic durante su presentación oficial.

Puede estrenarse en la Supercopa de Europa

El dálmata de 30 años tendrá el miércoles la opción de jugar el primer partido oficial del curso, en la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. "El miércoles daremos el máximo. Jugamos contra un rival muy importante, va a ser un partido difícil, pero espero que lo ganemos", comentó.

Este título es uno de los retos que tiene el jugador procedente del Milan, aparte del de conseguir un hueco en el once de Simeone, sabiendo de la dura competencia junto a Diego Costa y Antoine Griezmann. "Se trata, tal vez, de los dos mejores delanteros de Europa. No tengo otra opción que luchar y competir para intentar conseguir minutos en el equipo. Les tengo mucho respeto. Pero hay muchos partidos; habrá momentos de cansancio y espero jugar", argumentó.

Cuestionada actuación en el Mundial

Kalinic fue protagonista durante el pasado Mundial al abandonar la concentración de la selección croata después del debut ante Nigeria. Un posible acto de indisciplina, cuando el delantero no quiso salir a calentar en los últimos minutos de aquel partido, acabó con el entonces jugador del Milan siendo expulsado de la concentración.

La versión oficial de la federación fue que el jugador sufría una lesión. Además, desestimó recoger la medalla de plata por el subcampeonato del mundo que lograron sus compañeros. Sin embargo, Kalinic quiere "dejar atrás" el tema.

"No he hablado de eso con Simeone. Lo que ocurrió en la selección fue una decisión del seleccionador, que no quiso contar conmigo, y yo acepté la decisión. No quise coger la medalla porque no he ayudado y no he jugado para ese gran resultado. Eso lo dejaremos atrás. Ahora empiezan nuevos retos. Lo que pasó, pasó", proclamó.

Kalinic fue presentado instantes después de la bienvenida a Santiago Arias y el acto fue presidido por Enrique Cerezo. El dirigente quiso puntualizar que el croata llega tras demostrar lo "gran jugador" que es en el campeonato italiano y que con su "carácter y entrega dará lo mejor" para el equipo rojiblanco.