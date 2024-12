El mensaje de Vinícius Jr tras ganar el The Best: "Nadie va a decir por quién debo luchar, cómo debo comportarme"

Vinícius Jr. fue elegido anoche como el mejor jugador de la temporada y recibió el premio The Best de la FIFA en la gala celebrada en Doha. Esta vez el brasileño sí fue el más votado, a diferencia de lo que ocurrió el pasado 28 de octubre en París con el Balón de Oro. El jugador carioca quedó primero en la votación -en la que votaban seleccionadores, capitanes, aficionados y periodistas- por delante de Rodri y Jude Bellingham.

El delantero de 24 años de São Gonçalo dejó un contundente mensaje en sus redes sociales tras recibir el premio The Best y aseguró que ha logrado ser "el mejor jugador del mundo" pese a que muchos trataron "de invalidarme, de disminuirme".

"Hoy le escribo a ese chico que vio tantos ídolos levantar este trofeo... Tu tiempo ha llegado. O mejor aún, ha llegado mi hora de decir... Sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado duro por ello. Trataron y trataron de invalidarme, de disminuirme. Pero no están listos. Nadie va a decir por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estuve en São Gonçalo, el sistema no se preocupó por mí. Casi me tragan", escribió el brasileño en su cuenta de Instagram.

"Gané por mí, por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, selección brasileña, mis cientos de compañeros durante esos años... las personas que me acompañan diariamente a mi rutina que me admira... THE BEST PLAYER IN THE WORLD", finaliza el delantero del Real Madrid.

"Estaba tan lejos que parecía imposible llegar hasta aquí"

Un mensaje que llegó minutos después de recoger en Doha el premio The Best de manos de Infantino. Allí recalcó lo complicado que ha sido llegar hasta ese momento.

"Estaba tan lejos que parecía imposible llegar hasta aquí y es muy importante para mí. Tuve una infancia viendo la pobreza y el crimen, poder llegar hasta aquí es muy importante para mí y hace ver a muchos niños que todo es posible", aseguró en su discurso.

"Agradecer también al presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, director ejecutivo del club) y al entrenador Carlo (Ancelotti), que siempre me ayudó mucho. También a Juni (Calafat, jefe de ojeadores) por confiar en mí cuando tenía apenas 16 años. He podido demostrar que podía marcar diferencias y hacer grandes cosas en la temporada. Quiero seguir jugando mucho tiempo para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, y también agradezco a Flamengo y a todos los jugadores de la selección brasileña", sentenció Vinícius.

Minutos después comparecía ante el micrófono de Real Madrid TV y Vinícius agradeció la ayuda a sus compañeros para llegar a realizar su mejor fútbol y dar su mejor versión.

"Muy contento, agradecer a todos los jugadores que me han ayudado y que me ayudan todos los días para que pueda tener la cabeza tranquila y hacer mi mejor futbol y estar en mi mejor versión", apuntó Vinícius.

"Muy importante porque mucha gente ha votado por mí. Todos los jugadores, capitanes, entrenadores... es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto. Muchas veces dijeron que no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila y ahora soy el mejor jugador del mundo", concluyó el delantero brasileño.

