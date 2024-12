Los votos del The Best, al detalle: así votaron los entrenadores, capitanes, jugadores y aficionados

Vinícius Jr. se tomó la revancha de lo ocurrido el pasado 28 de octubre en el Balón de Oro y se coronó en Doha con el premio The Best, galardón que entrega la FIFA al mejor jugador del mundo. A diferencia del premio que entrega France Football, donde solo votan periodistas, el premio The Best es votado por entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados.

El delantero del Real Madrid se impuso con 48 puntos, cinco más que Rodri y once más que Jude Bellingham. Pero yendo al detalle de las votaciones podemos ver que Vinícius cimentó su triunfo en el voto de los aficionados y los capitanes. El brasileño logró 617 puntos de los capitanes y 1.147.276 votos de los aficionados, una diferencia abismal respecto a Rodri, quien recibió 373 puntos por parte de los capitanes y 264.835 votos de los aficionados.

Pero la situación fue diferente en los votos de los seleccionadores y periodistas. Ahí gano Rodri, con 461 puntos por parte de los seleccionadores y 543 de los periodistas. Vinícius logró 438 puntos de los seleccionadores y 538 de los periodistas.

Jude Bellingham, tercero en la votación con 37 puntos, obtuvo 191 puntos de los seleccionadores, 164 de los capitanes, 183 de los periodistas y 460.887 de los aficionados.

Aplicando la reglamentación fijada por FIFA, Vinicius ganó el premio con 48 puntos, cinco más que Rodri Hernández, y el inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, fue tercero con 37. Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, fue cuarto con 31 y precedió al barcelonista Lamine Yamal, que con 30 puntos superó en cinco al argentino Leo Messi, ahora delantero del Inter Miami.

El alemán Toni Kroos, excentrocampista del Real Madrid ya retirado, concluyó en la séptima plaza con 18 puntos, los mismos que el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City. Cerraron el 'top 10' el francés Kylian Mbappé, actual atacante del Real Madrid tras llegar el verano pasado desde el PSG, con 14 puntos, y el alemán Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen.

Los votos de Luis de la Fuente, Morata, Messi, Scaloni o Deschamps

Luis de la Fuente y Álvaro Morata, seleccionador y capitán de España, coincidieron en su elección al votar, por este orden, a Dani Carvajal, Rodri y Lamine Yamal.

Por su parte, Leo Messi eligió a Lamine Yamal por delante de Kylian Mbappé y Vinícius, mientras que Lionel Scaloni, seleccionador argentino, optó por Messi, Rodri, y Bellingham; y Didier Deschamps, técnico de Francia, por Vinícius, Mbappé y Rodri.

La barcelonista Aitana Bonmatí, que recibió su segundo The Best consecutivo, fue la preferida indiscutible en todos los sectores de votación. Ganó con 52 puntos, por los 39 de la zambiana Barbra Banda y los 37 de su compañera Caroline Graham Hansen. Salma Paralluelo y Ona Battle, igualmente del Barcelona, ​​fueron las otras dos españolas entre las diez primeras, en la sexta y la novena plazas, respectivamente.

Clasificación del premio The Best 2024 (masculino)

1. Vinicius Jr 48 puntos

2. Rodri Hernández 43

3. Judas Bellingham 37

4. Dani Carvajal 31

5. Lamina Yamal 30

6. Lionel Messi 25

7. Toni Kroos 18

8. Erling Haaland 18

9. Kylian Mbappé 14

10. Florian Wirtz 8

Clasificación del premio The Best 2024 (femenino)

1. Aitana Bonmatí 52 puntos

2. Bárbara Banda 39

3. Carolina Graham Hansen 37

4. Lindsey Horan 26

5. Lucy Bronce 23

6. Salma Paralluelo 22

7. Tabitha Chawinga 20

8. Khadija Shaw 19

9. Ona Batlle 19

10 Naomi Girma 9

Desglose de los votos del The Best 2024

