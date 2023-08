Mendilibar, sobre una posible salida de Bono y Acuña: "Me están tocando las narices y al final lo normal es que se vayan"

El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, no estaba nada contento cuando acabó el partido este miércoles entre el cuadro hispalense y el Manchester City, en donde el conjunto de Guardiola consiguió hacerse con la Supercopa de Europa en penaltis.

Dejando a un lado lo que fue el partido, Mendilibar se mostró contundente criticando el hecho de que exista un mercado abierto con la competición ya en marcha. Y lo que es peor, la posibilidad de poder perder a dos jugadores de la talla de Bono y Acuña. "Es incertidumbre, hasta el uno de septiembre no sabes lo que puede pasar, qué es lo que puede llegar, qué es lo que puede marcharse. Es una pena, ¿no? Lo he dicho cuarenta mil veces. No entiendo cómo está esto montado así. Es lo que hay y punto", señaló.

Y continuó: "No sabemos con qué gente nos vamos a quedar. Yo siempre lo he dicho, la temporada pasada teníamos muy buenos futbolistas y me gustaría que se quedaran, aunque no viniera ninguno más...".

Y Mendilibar estalla: "Me están tocando las narices de todos lados y al final lo normal es que se vayan. Hablan con los jugadores antes que con el club, ofrecen miseria al club, pero engañan al jugador. Ante eso es muy difícil, son cosas que no termino de entender ni de ver", añadió, refiriéndose indirectamente a Monchi, director deportivo actual del Aston Villa y ex del Sevilla.

A su vez, el técnico de Zaldibar mencionó directamente a Suso -al ser preguntado por el enfado de Lamela cuando fue sustituido- asegurando que no quiso tirar un penalti en la tanda cuando su entrada fue para eso: "Me equivoco yo al quitarle porque si se hubiera quedado hasta el final, hubiese sido uno de los que hubiese tirado penalti. Pensaba que el que entraba en el partido también podía tirar el penalti, no ha sido así y me he equivocado. No digo más", terminó.

Falta de efectividad goleadora

Mendilibar aseguró también que "en estos partidos los jugadores cambian la mentalidad. Se creen importantes, se creen buenos y corren más. No es fácil crearle ocasiones al City y somos los que más situaciones de mano a mano hemos generado con el portero. Sólo nos ha faltado acierto", dijo en rueda de prensa postpartido.

Por último, el entrenador del Sevilla FC invitó a sus futbolistas a mantener en LaLiga el mismo nivel de competitividad mostrado ante los de Pep Guardiola: "Ahora, mi trabajo y el del cuerpo técnico es alargar esta mentalidad para el resto de partidos y competir como hemos competido hoy el resto de los días, que no es tan fácil. A estos les va la marcha, como demuestran en la Europa League. Tenemos que seguir por este camino".