La medida extrema que ya se plantea el PSG para meter presión a Mbappé

El futuro de Kylian Mbappe en el PSG sigue siendo el principal tema de conversación del mercado futbolístico europeo. El jugador se incorporaba este lunes a la pretemporada del club parisino con el ultimátum lanzado por Nasser Al-Khelaifi encima de la mesa. El delantero tienen contrato en vigor y su intención, al menos la que ha expresado públicamente, es cumplir con su contrato y seguir un año más en París. Ese escenario es del que no quiere oir nada el club parisino.

Y es que en las oficinas del Parque de los Príncipes saben que si el jugador se enroca en esa postura, deberán pagarle la cláusula de fidelidad para ver como se puede marchar sin dejar un euro el próximo verano. Nasser Al-Khelaifi aseguró, durante la presentación de Luis Enrique, que no pueden dejar irse gratis al mejor jugador del mundo. Sin duda, un órdago en toda regla pese a que son conscientes de que están en manos del delantero de Bondi.

Este mismo martes el presidente del PSG pronunciaba una charla ante la plantilla parisina en la pretemporada y dejaba un mensaje directo para Mbappé. !Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas. No os va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya", aseguraba el máximo dirigente del PSG.

Un mensaje que parece claro ir dirigido al delantero francés. El PSG sigue metiendo presión a Mbappé e incluso, como informa The Athletic, ya se plantea una medida extrema: sentar en el banquillo a Kylian durante toda la pretemporada. Puede parecer una medida imposible de asumir hablando de uno delos mejores jugadores del mundo, pero el club parisino ya se la aplicó a Adrien Rabiot en el pasado en un situación similar.

Según informa The Athletic, si Mbappé no accede a renovar o ser vendido este verano, el PSG no descarta la posibilidad de sentar al delantero la próxima temporada y que no juegue minutos.

El pulso entre el jugador y el club persiste mientras el reloj sigue avanzando. El 31 de julio es el día clave. Y es que si ese día Mbappe sigue sin renovar o ser vendido, el club deberá abonar 40 de los 80 millones de la cláusula de fidelidad que figura en el contrato que firmó Kylian en mayo de 2022.