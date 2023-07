Luis Enrique, sobre Mbappé: "Es un secreto profesional y no puedo daros ninguna novedad"

Luis Enrique Martínez ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del PSG tras la salida de Galtier y el asturiano ha sido preguntado por la situación de Mbappé y el futuro del delantero de Bondi.

"Es un secreto profesional y no puedo daros ninguna novedad, por lo que vamos a intentar tener la mejor plantilla posible. ¿Mbappé? Cuando firmé ya sabía que estaba todo abierto en la plantilla. En el mercado algunas cosas pueden pasar", se sinceró Luis Enrique en su presentación con el PSG.

"¿Neymar? Veremos que pasa, habrá cambios"

El asturiano también indicó que todavía no ha hablado con Neymar, otro de los jugadores que podría salir este verano, aunque el brasileño tiene contrato hasta 2027 y no ha mostrado su deseo de salir del Parque de los Príncipes.

"No he hablado con él. Solo he hablado con Nuno Mendes y con Mukiele. Veremos que pasa, habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana", explicó Luis Enrique.

El nuevo entrenador del PSG aseguró que construirá un equipo para "jugar un fútbol ofensivo" y "para ganar trofeos".

"Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo. Desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados", concluyó Luis Enrique.