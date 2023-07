Kylian Mbappé reaparece en Francia y lo hace con la camiseta del PSG

El interminable culebrón Mbappé va camino de prolongarse todo el verano. El delantero se debe reincorporar al PSG el próximo lunes 17 de julio y todo apunta a que lo hará con su futuro sin resolver. El jugador ha mostrado su intención de seguir un año más en el Parque de los Príncipes, pero el club no está dispuesto a asistir a un escenario en el que el jugador se pueda ir gratis en junio de 2024.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, dejaba claro el pasado 5 de julio, en la presentación de Luis Enrique, que no pueden dejar que el mejor jugador del mundo se marche gratis el próximo verano. El máximo dirigente del club parisino lanzaba un órdago al jugador: renovación o venta este mismo verano. Pero desde el PSG saben que es Mbappé quien tiene la última palabra y si se empeña cumplirá su contrato.

El jugador ha estado unos días en Camerún, el país natal de su padre, y ofreció una entrevista a NCI, una emisora de Costa de Marfil, en la que habló sobre algunos temas, pero en la que no fue preguntado sobre su futuro. "Ya será una satisfacción cuando en ese momento porque creo que para entonces estaré muy cansado.... pero decir que he aprovechado la carrera al máximo, que me divertí, que gané muchos títulos y que hice historia. Creo que en ese momento, yo que no suelo mirar atrás, podría hacerlo y contemplar un poco de todo lo que habría hecho. Pero aún no estoy en ese momento ahora", indicó Mbappé al ser preguntado por cuál sería su satisfacción en el momento de retirarse.

Mbappé reaparece... con la camiseta del PSG

Este jueves Mbappé reapareció en Europa, en concreto, en el pueblo de Le Thor, en la región de Aviñón, a cuatro días de reincorporarse a la pretemporada del PSG. Y la imagen que circula en las redes sociales ha generado más de un comentario: el jugador aparece saludando a varias personas y enfundado en la camiseta del PSG.

Kylian Mbappé ofreció una entrevista hace unos días a France Football y en la misma aseguró que "jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide". Leonardo, exdirector deportivo del club parisino, se mostró muy crítico con el jugador y llegó a decir que ha llegado el momento de que salga de París.

Las fechas clave en el culebrón Mbappé

Las fechas del culebrón Mbappé se van consumiendo. El próximo lunes se pondrá por primera vez a las órdenes de Luis Enrique y cuatro días después el PSG disputa su primer partido de pretemporada ante el Le Havre. El 22 de julio el equipo parisino pondrá rumbo a Japón, donde tiene previstos dos partidos ante el Al-Nassr y el Cerezo Osaka los días 25 y 28 de julio.

El PSG quiere que el jugador decida su futuro antes de viajar al país asiático, aunque la fecha límite podría ser el 13 de agosto, día en el que arranca la Ligue 1. La situación es complicada y el Real Madrid espera como mero espectador a ver cómo solucionan el club y el jugador la situación. La fecha límite será el 31 de agosto, día en el que se cierra el mercado de fichajes. Hasta ese día todo es posible, aunque tanto el jugador como el PSG querrán tener el asunto solucionado antes de ese día.