El dardo de Al-Khelaifi a Mbappé en su discurso a la plantilla del PSG

El París Saint Germain ha recibido este martes la visita de su presidente, el catarí Nasser Al-Khelaifi, en el que fue el primer entrenamiento de Luis Enrique con toda la plantilla. Entretanto, la estrella de la entidad parisina, Kylian Mbappé, sigue sin clarificar su futuro.

Desde el nuevo centro de entrenamiento de Poissy, el PSG publicó una foto en su cuenta de Twitter con todo el grupo, que envía un mensaje de cariño al portero español Sergio Rico, quien salió recientemente del coma después de caer de un caballo a finales de mayo.

En la imagen, el consejero de fútbol, Luis Campos, Al-Khelaifi y el capitán Marquinhos están en el medio de la imagen y sostienen una camiseta de Rico, con el número 16.

Todavía no se han reunido

Mbappé figura en la instantánea, si bien situado en un extremo de la misma, muy alejado de los pesos pesados del equipo y del propio Al-Khelaifi, con el que debe sentarse a negociar para una posible renovación hasta 2025 o para pactar una salida este mismo verano.

El presidente del PSG se dirigió a la plantilla y colocó un mensaje que parece dedicado a Kylian Mbappé: "Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas. No os va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya".

Tanto Kylian Mbappé como el dirigente catarí mantienen un pulso acerca del contrato del jugador, que termina en 2024. Mientras el galo no tiene interés en accionar el año extra hasta 2025, Al-Khelaifi le ha respondido asegurando que no dejará partir "al mejor jugador del mundo gratis" en 2024, abriendo así la puerta a un traspaso este verano.

Ultimátum para el 31 de julio

El club, por su parte, sigue esperando la respuesta de Mbappé después de haberle instado a través de una carta a llegar a un acuerdo antes del 31 de julio. Sin embargo, la postura ahora mismo del internacional galo sería no renovar y marcharse libre el próximo verano.