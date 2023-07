Rodrygo: "Ojalá venga Mbappé, vamos a esperar a ver qué pasa"

Kylian Mbappé se incorporaba este lunes a la pretemporada del PSG, en principio ajeno al ultimátum lanzado por Nasser Al-Khelaifi para que renueve o se marche en este mercado de verano. El club y el jugador mantienen posturas enfrentadas mientras los días siguen pasando de forma inexorable. El día límite es el 31 de agosto, cuando finalizará el mercado fichajes.

Desde el PSG quieren que el jugador se decida: renovación o venta este verano. Pero Kylian Mbappé tiene contrato en vigor y sabe que si quiere seguirá un año más en el Parque de los Príncipes antes de ser libre el próximo verano. Una partida de ajedrez con el Real Madrid como espectador privilegiado.

Rodrygo Goes, delantero internacional brasileño, se ha pronunciado sobre la posible llegada del delantero francés y ha asegurado que le gustaría que Mbappé fichara por el club blanco este verano.

"El Real Madrid está fichando bien. Están haciendo un buen trabajo juntando la experiencia de los que ya estamos con chicos para el futuro pero que también van a ayudar mucho en el presente", analizó en Sport tv Brasil.

"No tengo información sobre Mbappé, vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá venga. Nos va a ayudar mucho, es un crack, pero no sabemos nada", indicó el delantero brasileño.

En sus vacaciones en Río de Janeiro hay dos temas que todo el mundo pregunta a Rodrygo, la opción de que Mbappé abandone el PSG para fichar por el Real Madrid y la situación de su entrenador, Carlo Ancelotti, para convertirse en seleccionador de Brasil.

"En el Real Madrid es muy complicado porque todos los años se dice que vienen jugadores como Mbappé o Kane. Cuando yo llegué se hablaba mucho de Pogba. No sé lo que pasará", aseguró Rodrygo.

"Estoy de vacaciones y todos me preguntan eso (Ancelotti). No sé qué responder. Nosotros bromeábamos porque pensábamos que era algo que no iba a pasar, pero de la nada se convirtió en noticia. Ahora tiene contrato con el Real Madrid y ya veremos. Cuando empiece la pretemporada lo primero que voy a hacer es preguntarle si viene a la selección", bromeó el brasileño.