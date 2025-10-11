Mbappé brilla con Francia pero regresa a Madrid con un golpe en el tobillo

Kylian Mbappé volvió a Madrid tras jugar con molestias en el tobillo derecho durante el Francia-Azerbaiyán y someterse a nuevas pruebas médicas con el Real Madrid. Los exámenes descartaron una lesión ósea, aunque los médicos recomiendan unos días de reposo para que el delantero llegue en plenas condiciones al regreso de LaLiga, donde los blancos visitarán al Getafe.

El capitán francés fue clave en la victoria de su selección ante Azerbaiyán con un gol y una asistencia (3-0), pero se perderá el próximo duelo frente a Islandia, también clasificatorio para el Mundial de 2026, por precaución. Según la Federación Francesa de Fútbol, "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik por un golpe en el tobillo derecho".

El galo fue sustituido tras una dura entrada

Mbappé ya arrastraba molestias desde su último partido con el Real Madrid ante el Villarreal y volvió a ser sustituido por Florian Trauvin en el minuto 82 frente a Azerbaiyán tras una dura entrada. Las pruebas realizadas por los doctores del club confirman que no existe lesión, pero deberá guardar tres días de reposo total antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Si su evolución es favorable, el atacante podría completar varias sesiones bajo las órdenes de Xabi Alonso y estar disponible el domingo para enfrentarse al Getafe en el Coliseum.

Mastantuono también deja la concentración

En paralelo, el Real Madrid también espera el regreso del argentino Franco Mastantuono, que abandonó la concentración de su selección por una sobrecarga muscular. Las primeras exploraciones descartan una rotura y el joven centrocampista iniciará un tratamiento fisioterapéutico con el objetivo de no perderse ningún compromiso con el equipo blanco.

