Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 inspirado en la unión de Estados Unidos, México y Canadá

El esférico incorpora tecnología de última generación y un diseño en rojo, verde y azul que simboliza a los tres países anfitriones. Messi, Lamine y Bellingham presentan Trionda.

As&iacute; es Trionda, el bal&oacute;n oficial del Mundial 2026

Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Ya conocemos al sucesor de los míticos Azteca, Etrusco, Tricolore o Jabulani. La FIFA y Adidas han dado a conocer el balón oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Bajo el nombre de Trionda, que se traduce como 'tres olas', el diseño celebra la histórica unión de tres países como coanfitriones por primera vez en la Copa del Mundo. Leo Messi, Jude Bellingham y Leo Messi han sido los futbolistas encargados de mostrar al mundo el nuevo esférico.

"Es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentarlo. Adidas ha creado otro balón icónico, con un diseño que encarna la unidad y la pasión de las naciones anfitrionas del próximo año", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Un diseño simbólico

El balón combina los colores rojo, verde y azul en homenaje a las banderas de los tres países anfitriones. Su estructura de cuatro paneles con geometría fluida reproduce las olas que inspiran el nombre Trionda, formando un triángulo en el centro como símbolo de la unión entre las tres naciones.

Además, incorpora iconografía específica: la hoja de arce para Canadá, un águila para México y una estrella para Estados Unidos, con detalles dorados que remiten al trofeo de la Copa del Mundo.

Innovación tecnológica

Trionda incluye avances en su construcción, con costuras profundas que generan una superficie diseñada para ofrecer "una estabilidad óptima en vuelo al garantizar una resistencia suficiente y uniformemente distribuida a medida que el balón se desplaza por el aire", según destacó la FIFA. También incorpora iconos en relieve que "aumentan el agarre" en condiciones de humedad.

La tecnología del balón conectado vuelve a estar presente: un chip sensor de movimiento de 500 Hz recopila datos de cada toque y los envía en tiempo real al sistema de vídeo arbitral, lo que facilita decisiones más precisas durante los partidos.

