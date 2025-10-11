Un renqueante Djokovic cae ante el desconocido Vacherot y se despide del Masters 1.000 de Shanghái

Novak Djokovic ha quedó fuera de la final del Masters 1.000 de Shanghái tras caer este sábado ante el monegasco Valentin Vacherot (6-3, 6-4), número 204 del ranking mundial.

El resultado supone una de las mayores sorpresas del año en el circuito ATP y convierte al tenista de Mónaco en el finalista con la peor clasificación de la historia en un torneo de esta categoría.

Calor extremo y humedad

Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam y cuatro veces campeón del certamen chino, no pudo sobreponerse a los problemas físicos que arrastra desde el inicio de la semana. Las molestias en la cadera y la pierna, unidas al calor y la humedad extrema de Shanghái, condicionaron su rendimiento frente a un rival que supo aprovechar cada oportunidad.

El número 4 mundial arrancó rompiendo el servicio de Vacherot, pero el monegasco reaccionó con un contrabreak inmediato. En el séptimo juego del primer set, Djokovic solicitó la atención del fisioterapeuta y, en el siguiente, cedió su saque. Vacherot confirmó la rotura para cerrar el parcial por 6-3.

En la segunda manga el serbio resistió dos bolas de break al comienzo, aunque terminó cediendo en el noveno juego tras una batalla de nueve minutos que selló la derrota definitiva. El encuentro duró una hora y 41 minutos.

¿Una final contra su primo?

Vacherot, que llegó a China como reserva en la fase previa y que nunca antes había disputado el cuadro principal de un Masters 1.000 sobre pista dura, jugará la final contra el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Arthur Rinderknech, quien curiosamente es su primo.

