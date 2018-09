Marcelino: "Vuelvo a ser el primer entrenador expulsado esta temporada, no sé si será casualidad"

El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, se mostró molesto por la expulsión sufrida el pasado fin de semana y recordó, en la previa del partido ante el Celta -de la sexta jornada de Liga- que ha vuelto a ser "el primer entrenador expulsado esta temporada en Primera División", algo que desconoce si será "casualidad".

"Me duele mucho no estar, pero las circunstancias vienen así. La temporada pasada me tocó ser el primer entrenador expulsado, por unas protestas por un jugador que se quedó tirado en el césped y que finalmente acabó operado. En esta ocasión, me vuelve a tocar y ser el primer entrenador expulsado en Primera. No sé si será casualidad o no, puede", dijo el asturiano en rueda de prensa.

"Pese a lo que viene redactado en el acta, previamente a la expulsión, ninguno de los cuatro miembros del grupo arbitral me amonestó ni me advirtió. No relata la realidad de los hechos y eso sí que me duele. Hay que aceptar los dos partidos de sanción, me duele por el momento, pero tampoco va a tener una influencia en que logremos la victoria, que es lo que queremos", añadió al respecto.

Preguntado por el Celta, el preparador 'che' dijo que le gustaría recuperar el "acierto" para conseguir la primera victoria de la temporada. "Me gustaría recuperar el acierto, lo que más me gustaría es vernos por delante en el marcador y aún no hemos hecho. En el fútbol actual, ponerte por delante en muchos de los casos es sinónimo de victoria", manifestó.

"Para ello tenemos que centrarnos en el trabajo, en ser muy fiables desde el punto de vista defensivo donde hemos dado un paso adelante, no darle al rival oportunidades de gol y luego está el acierto. La finalización depende de muchos factores, la temporada pasada al inicio nos dijeron que había una mala racha y luego llegabas una vez y marcabas gol", explicó.

Marcelino, que confirmó la recuperación de Wass para el centro del campo, pidió el apoyo de Mestalla. "La afición se necesita siempre. Para nosotros es un partido muy importante, el equipo desea y quiere ganar, por detalles aún no lo hemos conseguido. Es indudable que estos jugadores ahora mismo necesitan el apoyo de la grada", espetó el entrenador del Valencia.