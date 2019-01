Marcelino: "No tengo ningún temor a no poder seguir en el banquillo"

Marcelino García Toral, técnico del Valencia, declaró, tras empatar (1-1) ante el Valladolid, resultado que le pone en una situación muy comprometida en el club, que no tiene "ningún temor a no poder seguir en el banquillo" "Insisto en que no tengo ningún temor a no poder seguir en el banquillo porque el Valencia está por encima de cada una de las personas que formamos este gran club", agregó al respecto.

"Trabajo siempre en buscar soluciones. Es el club el que debe considerar que con el cambio de entrenador se va a cambiar la dinámica y resultados. Si considera que soy el único culpable tomará la decisión. La aceptaré, pero no la compartiré, pero esto es fútbol", aseguró, al ser preguntado por una posible destitución.

El equipo está "absolutamente vivo"

Cuestionado por lo que haría en el caso de ser el director deportivo del club, inicialmente dijo que no sabe lo que haría, aunque posteriormente comentó que valoraría muchas cosas y en función de eso tomaría una decisión. Además, garantizó que la plantilla está con su entrenador y su cuerpo técnico tal y como, a su criterio, se palpa sobre el terreno de juego.

Respecto a que Rodrigo lanzara el penalti en lugar del lanzador habitual -Parejo-, comentó que en diálogo con Dani Parejo, creyeron que era la mejor solución y que la respeta y la apoya". A pesar de la pobre primera vuelta protagonizada por el equipo, Marcelino considera que el equipo está "absolutamente vivo". "Pero tienes un problema grave que es la falta de efectividad".

Asimismo, el entrenador asturiano dijo que si no ha llegado un nuevo delantero ya es porque no quieren equivocarse y las opciones son limitadas. Recordó que el club trabaja desde hace tiempo para aumentar las posibilidades en la faceta ofensiva. "Yo debo ser prudente y sigiloso con el trabajo interno y no exteriorizarlo", añadió. Sobre el partido, señaló que es difícil explicar partidos como el de este sábado en Mestalla (1-1) y dinámicas como la que atraviesa su equipo.

Una historia que se repite

"No es ni la primera, ni segunda ni tercera, ni cuarta vez que nos pasa lo de hoy. Dominas, tienes ocasiones y ellos con una ocasión te empatan", explicó. "Tuvimos ocasiones para sentenciar antes, pero pese a la superioridad y el dominio no las transformamos en victorias. Es un partido más de los que hemos visto en Mestalla este año", dijo en rueda de prensa.

"Quería agradecer también el gran comportamiento que tuvo la afición con su equipo. En algún momento de gran dificultad nos apoyó y es el camino para convertir el mérito en victoria. Hemos hecho un gran partido pero nos vamos frustrados por no haber transformado el juego y ocasiones en victorias", añadió.