Marc Cucurella cumple su promesa y se tiñe el pelo de rojo

Cucurella prometió que si España ganaba la Eurocopa se teñiría el pelo de rojo... y lo ha cumplido. "Va para adelante, hay que apechugar. Ya estoy pensando a ver cómo me lo hago", dijo el defensor español. Y, aunque durante la celebración apareció con un cambio de 'look' que sorprendió a todos, todavía no había cumplido su promesa de teñirse. "Lo prometido es deuda", ha anunciado ahora Cucurella en su cuenta de Instagram mostrando su cabellera teñida de rojo.

Marc fue uno de los grandes protagonistas de la fiesta de la Roja en Cibeles por la cuarta Eurocopa de España. El de Alella cogió el micrófono y deleitó a la hinchada con su canción viral: "Cucu, Cucurella se come una paella; Cucu, Cucurella se bebe una estrella; Haaland tiembla, que viene Cucurella, Haaland tiembla, toma una estrella", entonó el del Chelsea.

Su zasca a Gary Neville

La gran actuación de Cucurella durante la Eurocopa ha sorprendido a propios y extraños. De hecho, el catalán está en el 11 ideal del torneo elegido por la UEFA. Sin embargo, pocos creían en él. Gary Neville, por ejemplo, se descolgó el pasado 21 de junio con una declaración que le deja en evidencia.

"La defensa española tiene mucha experiencia, pero a España le falta algo que te haga sentir que va a llegar hasta el final. Tengo que decir que su posición de lateral izquierdo es un buen ejemplo de por qué pensamos así. Cucurella es una de las razones por la que España no llegará a la final de la Euro y que, por lo tanto, tampoco la ganará", aseguró entonces Gary Neville.

La storie de Cucurella respondiendo a Gary Neville | IG: cucurella3

Una aseveración que se ha mostrado bastante equivocada viendo el rendimiento del lateral del Chelsea. El propio Cucurella se acordó de Gary Neville en sus redes sociales y, en una storie en su Intsagram, agradeció con ironía el apoyo a Neville.

"Llegamos a la final, Gary. Muchas gracias por tu apoyo", escribió el lateral español en sus redes sociales.

Su mano contra Alemania

Cucurella también fue protagonista durante el torneo por una polémica jugada que marcó el encuentro entre España y Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa: el jugador español bloqueó con la mano un disparo a puerta de Musiala en el minuto 105 y los de Julian Nagelsmann pidieron penalti, un reclamo que el colegiado del encuentro desestimó.

Esta acción enfadó al país germano, provocando una gran oleada de críticas. Toni Kroos finalmente se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre la controvertida acción. En su podcast 'Einfach mal Luppen', el internacional alemán ha expresado que, aunque al principió no lo vio, después se enfadó.

"No lo vi en absoluto, no estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo", ha afirmando el exmadrididsta, admitiendo que solo se enfadó "cuando lo vio después". "Dejémoslo así", señaló Kroos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.