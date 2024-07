Kroos se pronuncia sobre la mano de Cucurella: "Me he contenido hasta hoy"

Cucurella ha sido el protagonista de una de las polémicas jugadas que han marcado el encuentro entre España y Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa.

El jugador español bloqueó con la mano un disparo a puerta de Musiala en el minuto 105. Los de Julian Nagelsmann pidieron penalti, un reclamo que el colegiado del encuentro desestimó.

Esta acción enfadó al país germano, provocando una gran oleada de críticas. El enojo del país anfitrión llegó a desembocar en una fallida campaña para que el partido se repitiese e incluso continuó en las semifinales de la competición (España-Francia), donde Cucurella recibió pitos por parte de la grada.

Las palabras de Kroos

Toni Kroos se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre la controvertida acción. En su podcast 'Einfach mal Luppen', el internacional alemán ha expresado que, aunque al principió no lo vio, después se enfadó.

"No lo vi en absoluto, no estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo", ha afirmando el exmadrididsta, admitiendo que solo se enfadó "cuando lo vio después". "Dejémoslo así", ha concluido.

En esta dirección, el alemán ha intuido por qué el árbitro no pitó penalti: "En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo".

"Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo", ha concluido Kroos.

Su retirada del fútbol

El pasado 21 de mayo Toni Kroos, a los 34 años, anunció su retirada del fútbol tras la Eurocopa de Alemania. El internacional finalizó su contrato con el Real Madrid 30 de junio de 2024, poniendo punto y final a las diez temporadas en las que ha hecho historia como jugador.

Kroos ha finalizado su trayectoria como futbolista tras 832 partidos en la élite: 465 con el Madrid (28 goles), 205 con el Bayern (24 dianas), 48 con el Leverkusen (10 tantos) y 114 con la selección absoluta de Alemania (17 goles).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com