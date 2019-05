Maradona, tras la derrota ante San Luis: "Estuve al borde de la muerte, esto no me hace nada"

El entrenador de Dorados de Sinaloa atendió a los medios después de perder ante el Atlético de San Luis la final de la copa de Clausura. Debido a esto el equipo entrenado por Maradona pierde la oportunidad de subir a la primera división mexicana.

"Estoy triste por los jugadores, no por mí. Yo gané, perdí, empaté en la vida. Estuve al borde de la muerte, a mí esto no me hace nada. Créanme que estoy triste", afirmó el técnico de Dorados.

No es seguro que Maradona continúe el próximo año como entrenador del Dorados de Sinaloa, ya que varios equipos estarían interesados en contratar al crack argentino.