¿La IA mantiene a España como favorita al Mundial 2026 pese al tropiezo ante Cabo Verde?

El debut de España en el Mundial 2026 no fue el esperado. La selección de Luis de la Fuente no pasó del empate sin goles ante Cabo Verde (0-0), una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo y que ocupa el puesto 67 del ranking FIFA.

Un resultado que dejó un sabor amargo entre los aficionados españoles, mientras que en Cabo Verde fue celebrado casi como una victoria histórica. Sin embargo, pese al inesperado tropiezo, las previsiones siguen situando a España entre las grandes favoritas para conquistar el título.

La IA apuesta por la selección española

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial también tienen su pronóstico para el torneo. Según sus predicciones, la final del Mundial 2026 enfrentaría a España y Francia, con triunfo para la selección española.

En su clasificación de favoritos, la IA sitúa a España en el primer puesto, seguida por Francia, Argentina, Inglaterra y Brasil.

Del pulpo Paul a la inteligencia artificial

Mucho antes de que la inteligencia artificial hiciera sus predicciones, los aficionados buscaban señales en el reino animal. El caso más famoso fue el del pulpo Paul durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquel verano, mientras sonaba el 'Waka Waka' de Shakira y España acababa levantando su primera Copa del Mundo, el cefalópodo se convirtió en una auténtica sensación. Sus cuidadores colocaban dos urnas con las banderas de los equipos que iban a enfrentarse y Paul elegía una de ellas para alimentarse. Partido tras partido, acertó los triunfos de España y se ganó fama de auténtico oráculo.

¿Quién será el nuevo oráculo del Mundial?

Tras el empate ante Cabo Verde, España sigue buscando a su particular 'pulpo' de 2026. De momento, algunos animales ya han comenzado a hacer sus apuestas. La elefanta Tarak acertó la victoria de Alemania frente a Curazao al explotar el balón del equipo germano; también lo hizo el orangután Walter.

Pero en esta Copa del Mundo el protagonismo ya no recae solo en los animales. La inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo oráculo del planeta fútbol. Y aunque necesitó pensárselo dos veces tras el desastroso debut español, su veredicto sigue siendo el mismo: España continúa siendo la principal favorita para ganar el Mundial 2026.

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