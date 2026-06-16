Los estrenos de España en los Mundiales: una serie de derrotas y tropiezos

Llegaba España al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la vitola de favorita y después de haber conquistado hace dos años la Eurocopa, pero en su estreno ante Cabo Verde fue fiel a su historia en sus primeros partidos en mundiales. Y es que el empate sin goles (0-0) ante el combinado caboverdiano se suma a la larga lista de decepciones en sus estrenos mundialistas.

España solo ha sumado cinco victorias en sus 17 primeros partidos de un Mundial, con un balance de siete derrotas y cinco empates. La última vez que la selección española de fútbol comenzó con el pie derecho una Copa del Mundo fue en Qatar 2022, cuando España comenzó arrollando a Costa Rica (7-0). Es el único triunfo que registra el fútbol español en los últimos cinco debuts mundialistas.

Y es que España empató (3-3) ante Portugal en su estreno en Rusia 2018, se estrelló ante Países Bajos (1-5) en Brasil 2014 y cayó derrotada ante Suiza (0-1) en Sudáfrica 2010. En el Mundial de Alemania 2006 y en el de Corea y Japón 2002, España sí arrancó con triunfos ante Ucrania (4-0) y Eslovenia (3-1).

Un 2-3 contra Nigeria en Francia 1998; un 0-1 con Brasil en 1986; un 1-2 contra Austria en 1978; un 1-2 con Argentina en 1966 y un 0-1 con Checoslovaquia en 1962 completan una lista negra de derrotas para el fútbol español en los estrenos mundialistas.

El empate de este lunes ante Cabo Verde fue el quinto que firma España en un comienzo de una Copa del Mundo. Los otros cuatro fueron el 3-3 contra Portugal en Rusia 2018, el 2-2 con Corea del Sur en Estados Unidos 1994, el 0-0 con Uruguay en Italia 1990 y el 1-1 con Honduras en España 1982.

Los 17 estrenos de España en los Mundiales de Fútbol

Estados Unidos, México y Canadá 2026: España 0-0 Cabo Verde

Catar 2022: España 7-0 Costa Rica

Rusia 2018: España 3-3 Portugal

Brasil 2014: España 1-5 Holanda

Sudáfrica 2010: España 0-1 Suiza

Alemania 2006: España 4-0 Ucrania

Japón y Corea 2002: España 3-1 Eslovenia

Francia 1998: España 2-3 Nigeria

Estados Unidos 1994: España 2-2 Corea del Sur.

Italia 1990: España 0-0 Uruguay

México 1986: España 0-1 Brasil

España 1982: España 1-1 Honduras

Argentina 1978: España 1-2 Austria

Inglaterra 1966: España 1-2 Argentina

Chile 1962: España 0-1 Checoslovaquia

Brasil 1950: España 3-1 Estados Unidos

Italia 1934: España 3-1 Brasil