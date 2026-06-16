El mensaje de Lamine Yamal tras el decepcionante empate ante Cabo Verde: "Saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis"

La decepción fue mayúscula entre la afición española. España defraudó (0-0) en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026, un resultado que nadie esperaba y que obliga a los de Luis de la Fuente a ganar los dos partidos que restan (Arabia Saudí y Uruguay) para asegurar el primer puesto del Grupo H. El empate de la actual campeona de Europa en el Mercedes-Benz Stadium se suma a otros debuts decepcionantes del fútbol español en las Copas del Mundo: pasó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pese a la enorme decepción, Lamine Yamal quiso hacer un llamamiento a la calma y seguir creyendo en el equipo en sus redes sociales. El extremo de Rocafonda aseguró que "seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis".

"Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que es una competición larga y que el objetivo aún está lejos, seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis", indicó Lamine Yamal en sus redes sociales.

"Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión. También a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino", añadió la estrella de la selección española de fútbol.

Luis de la Fuente: "Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable"

El seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, quiso mandar también un mensaje de tranquilidad tras el empate (0-0) ante Cabo Verde en el estreno en el Mundial 2026.

"En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos super tranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos", indicó el entrenador riojano.

"Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto. ¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtiene el resultado que pensábamos tener que era ganar puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura", señaló Luis de la Fuente.

"Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos, así que es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición y en un partido que no tienes esa finura y ese acierto en los pases finales, pues pasa esto", concluyó Luis de la Fuente.

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