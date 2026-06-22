Lamine Yamal contesta a sus 'haters' de Arabia Saudí: "Aquí estoy"

Lamine Yamal volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes de la selección española. El extremo del Barcelona fue decisivo en la goleada de la Roja ante Arabia Saudí (4-0), marcó el primer gol del partido y, después, aprovechó para lanzar un mensaje a quienes habían cuestionado al equipo tras el empate frente a Cabo Verde.

El atacante, que reaparecía como titular tras superar la lesión muscular que sufrió con el Barcelona, fue el gran agitador del encuentro antes de ser sustituido al descanso.

Su mensaje en redes sociales

Horas después del partido, Lamine publicó un mensaje en Instagram acompañado de varias imágenes del encuentro y de un vídeo en el que aficionados saudíes preguntaban por él antes del choque. "Aquí estoy", escribió el internacional español. Además, añadió: "¡Vamos España! Gracias a todos por el apoyo, siempre con Dios".

"Queríamos desquitarnos, se han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España"

Tras el encuentro, el futbolista reconoció que las críticas recibidas después del debut mundialista sí le afectaron: "Queríamos desquitarnos, se han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España. Somos los mismos, pero el primer partido tuvimos un tropiezo. Muy contento, muy feliz, seguiremos así".

Y dejó una frase que resume perfectamente su carácter competitivo: "Si me pico jugando a la play con esto más aún. Seguimos con la mentalidad de que hay que ganar todos los partidos".

Su primer gol en una Copa del Mundo

Lamine también mostró su felicidad por volver a sentirse futbolista después de varias semanas marcadas por la lesión: "Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel [Oyarzabal], que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora".

Además, destacó lo especial que fue estrenarse como goleador en una Copa del Mundo: "El cariño que me están dando es increíble, me hace salir con más fuerza. Marcar mi primer gol en el Mundial ha sido especial".

La confianza de Luis de la Fuente

El extremo también explicó la gestión que está realizando Luis de la Fuente con su regreso a la competición: "Tengo muy buena relación [con Luis de la Fuente], hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre".

Sin embargo, admitió que lo más sensato era no forzar después de que España dejara encarrilado el partido antes del descanso: "Hemos sacado una buena ventaja en la primera parte y he podido descansar. Si hubiera sido la final hubiese estado al 100%, pero no somos tontos tampoco. No iba a estar al 100% con 3-0 en el minuto 40. Hay que tener cabeza, pero para eso está el míster, para que me dé calma".

"Somos favoritos por muchos jugadores"

Por último, Lamine quiso recordar que el potencial de España no depende únicamente de él: "Rodri, Pedri, tenemos a Nico, Olmo, Mikel, Cucurella, todos somos muy buenos. Somos jugadores de talla mundial y por eso somos favoritos".

Con su exhibición en el primer tiempo ante Arabia Saudí y el billete para los dieciseisavos prácticamente encarrilado, Lamine Yamal vuelve a situarse en el centro de todas las miradas de una selección española que recuperó su mejor versión cuando más lo necesitaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.