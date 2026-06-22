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Las cuentas de España para clasificarse primera de grupo y posibles rivales en dieciseisavos del Mundial 2026

La selección tiene prácticamente asegurada la clasificación tras el 4-0 de este domingo. Qué necesita España para meterse en dieciseisavos y evitar a Argentina en el Mundial 2026.

Lamine Yamal celebra su gol ante Arabia Saudí

España se desquita ante Arabia Saudí con un Lamine decisivo y un doblete de Oyarzabal | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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España dio un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 tras golear a Arabia Saudí (4-0) en la segunda jornada de la fase de grupos. La selección de Luis de la Fuente enderezó el rumbo después del inesperado empate ante Cabo Verde y ahora depende de sí misma para acabar como primera del Grupo H.

La victoria española, unida al empate entre Uruguay y Cabo Verde (2-2), deja a la Roja en una posición muy favorable de cara a la última jornada.

A España le vale el empate

Con cuatro puntos en su casillero, España llegará a la tercera jornada liderando el grupo y con la clasificación al alcance de la mano.

El combinado nacional se clasificará para los dieciseisavos de final si empata ante Uruguay en el último encuentro de la fase de grupos, que se disputará en la madrugada del 27 de junio.

Además, una victoria frente al conjunto de Marcelo Bielsa le garantizaría automáticamente el primer puesto.

Cómo acabar primera de grupo

La Roja también tiene muy encarrilado el liderato.

España será primera del Grupo H si:

  • Gana a Uruguay.
  • Empata con Uruguay y Cabo Verde no vence a Arabia Saudí por más de cuatro goles de diferencia.

La única combinación que podría complicar seriamente la situación sería una derrota frente a Uruguay acompañada de una victoria de Cabo Verde.

El premio: evitar a Argentina

Acabar como líder del Grupo H puede tener una enorme importancia en el cuadro final. El primer clasificado se enfrentaría al segundo del Grupo J, formado por Austria, Jordania, Argelia y Argentina.

Todo apunta a que la Albiceleste terminará liderando ese grupo, por lo que finalizar en lo más alto evitaría un cruce inmediato con Lionel Messi y compañía. Si ambos equipos cumplen los pronósticos y terminan primeros de sus respectivos grupos, no podrían enfrentarse hasta una hipotética final del Mundial.

La exhibición ante Arabia Saudí

España firmó ante Arabia Saudí su mejor actuación en lo que va de torneo. Lamine Yamal abrió el marcador y se convirtió en el segundo futbolista español más joven en marcar en una Copa del Mundo, mientras que Mikel Oyarzabal firmó un doblete para liderar la goleada.

El triunfo por 4-0 disipó buena parte de las dudas generadas tras el debut ante Cabo Verde y devuelve a la selección española a una posición privilegiada dentro del Grupo H.

Así está la clasificación

Tras la segunda jornada, la clasificación queda de la siguiente manera:

  • España – 4 puntos
  • Uruguay – 2 puntos
  • Cabo Verde – 2 puntos
  • Arabia Saudí – 1 punto

La última jornada decidirá el orden definitivo, pero España tiene ahora la clasificación en su mano y un objetivo claro: cerrar el pase como primera y evitar un posible cruce prematuro con la vigente campeona del mundo.

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