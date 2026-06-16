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Vozinha, portero de Cabo Verde, explota en redes sociales tras brillar contra España

¡De 50.000 a 9 millones de seguidores! La increíble historia de portero 'cuarentón' caboverdiano tras frenar a la selección española en su debut en el Mundial 2026.

El portero Vozinha tras su actuación ante España

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Vozinha se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Mundial de 2026. El veterano portero de Cabo Verde no solo fue decisivo para que su selección lograra un histórico empate sin goles ante España en su debut mundialista, sino que también ha protagonizado un fenómeno viral en redes sociales.

El guardameta, de 40 años, pasó de tener alrededor de 50.000 seguidores en Instagram a 9 millones apenas un día después de su brillante actuación frente al equipo de Luis de la Fuente.

Con siete paradas, varias de ellas de enorme mérito, Vozinha fue el gran protagonista del encuentro y desesperó a los atacantes españoles durante los 90 minutos.

"Era algo inesperado"

El propio futbolista reconoció su sorpresa por la repercusión que tuvo el partido: "Era algo inesperado", explicó en el pódcast Men in Blazers.

De hecho, al término del encuentro ya había superado el millón de seguidores, una cifra que continuó creciendo de manera exponencial durante las horas posteriores.

Más allá de los números en redes sociales, Vozinha se mostró especialmente orgulloso por el impacto que puede tener su actuación en su país. "Ojalá los niños de su país quieran ser" como él, señaló el guardameta tras el encuentro.

Un récord mundialista

Su actuación también le permitió entrar en los libros de historia del torneo. Vozinha se convirtió en el portero de más edad que logra mantener su portería a cero en su debut en un Mundial y en el segundo guardameta de 40 años o más con más paradas en un partido mundialista.

Solo le supera el legendario Pat Jennings, que realizó diez intervenciones con Irlanda del Norte frente a Brasil en el Mundial de 1986.

A sus 40 años, Vozinha ha pasado en apenas una noche de ser un desconocido para gran parte del mundo a convertirse en uno de los nombres propios de la Copa del Mundo.

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