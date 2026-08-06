El reto viral del runner Pablo Sievert: correr por superficie siguiendo todas las líneas del Metro de Madrid

Miles de personas utilizan a diario el Metro de Madrid para moverse por la capital de España. En total, son 12 líneas con 296,78 kilómetros de vías y 303 estaciones. Un laberinto subterráneo clave para la movilidad diaria de la ciudad de Madrid y que Pablo Sievert ha utilizado para llevar a cabo un reto viral y que le ha permitido conocer rincones de la ciudad que nunca había pisado.

Y es que este runner, con más de 45.000 seguidores en Instagram (@pablosievert), se propuso correr por la superficie siguiendo el recorrido de las doce líneas que componen el suburbano madrileño. Por delante, un total de 296,78 kilómetros.

"Estaba buscando retos para hacer en Madrid. Mucha gente hace los recorridos (del Metro de Madrid) pero no ve por donde pasa realmente y para mí fue un buen reto personal para poder conocer la ciudad", explica Pablo Sievert a Antena 3 Deportes.

Un reto que se volvió viral

El reto se volvió tan viral que muchos seguidores se decidieron a hacerlo con Pablo.

"Hay algunos que me dicen: 'Mira, Pablo. Yo no he corrido en mi vida, pero al ver los vídeos me he animado'", apunta Pablo Sievert

El reto era complicado, pero en ningún momento se planteó abandonar. "¿Cómo voy a hacer esto y abortar? Eso, imposible", señala este runner.

Casi 300 kilómetros después, Pablo ha descubierto otra forma de conocer Madrid. Habrá que estar atentos para ver cuál es su siguiente reto.

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