Luka Modric: "Todos queremos jugar contra las mejores y España lo es"

Luka Modric, leyenda del fútbol mundial y capitán de Croacia, ha comparecido en rueda de prensa antes del debut en la Eurocopa ante la selección española y no ha escatimado en elogios hacia el combinado español, al que sitúa como "una de las favoritas" a ganar la Eurocopa de Alemania 2024.

"Todos queremos jugar contra las mejores y España lo es. Tenemos que dar nuestra mejor versión, pero jugar grandes partidos nunca aburre. Hemos demostrado estar en lo alto del fútbol europeo y aunque en las Eurocopas no hayamos dado ese paso estoy seguro de que podemos hacerlo ahora", indicó Modric.

"Es un grupo difícil, como lo sabemos todos, tal vez el más difícil, pero estamos aquí para hacer grandes cosas. En los últimos años hemos demostrado que jugamos a un nivel muy alto. Estamos para conseguir algo muy grande", avisó el genial centrocampista croata.

Luka Modric no quiso entrar en comparaciones entre la actual España y la que logró dos Eurocopas consecutivas (2008 y 2012).

"No me gusta comparar generaciones distintas. Esta es una España muy fuerte, con mucho talento. La de 2008 y 2012 fue única. Tiene mucho talento. Su base ya no es Madrid y Barcelona. Para mí es una de las favoritas, tiene muchas armas", argumentó Modric.

El veterano jugador croata habló sobre Lamine Yamal, al que le sca 22 años.

"Me siento muy viejo al oír estas cosas. Los años no importan, importa lo que se demuestra en el campo. Su potencial es enorme, todos lo hemos visto", indicó Luka Modric.

Respecto al sistema de clasificación en la Eurocopa, en el que también pasan cuatro terceros en la primera fase, recordó lo que pasó con Portugal en 2016.

"Es lo que hay, el torneo es más grande, más posibilidades para otras selecciones. Es difícil compararlo con competiciones a nivel de clubes. La Eurocopa es uno de los más difíciles. Portugal pasó como tercero y acabó ganando la Eurocopa y eso habla por sí mismo", apuntó el jugador croata.

Por último, Luka Modric explicó que siempre ha creído en sus capacidades para jugar al fútbol al más alto nivel.

"Siempre he creído en mí mismo. Si alguien me hubiera dicho lo que quería hubiera tenido miedo de escribir todo esto. Después de tantos años estoy contento. Tengo ganas de jugar esta competición. Recuerdo el Mundial de 2006 y espero que se repita mañana el ambiente que hubo. Espero que demos nuestra mejor versión y demos alegría a la afición", concluyó Modric.

Zlatko Dalic: "Me gustaría que Olmo jugara con Croacia"

Zlatko Dalic, seleccionador croata, también respondió a los medios de comunicación en el Olimpico de Berlín y admitió que le gustaría contar con Dani Olmo en la selección croata.

"La clave en nuestro juego es la calidad que demuestran los jugadores. Esta tensión y fuerza es lo más importante. Me gustaría agradecer a Dani Olmo por sus palabras, nos conoce y es una lástima que no esté en nuestra selección", indicó Dalic.

"Croacia quiere ganar, pero estaría satisfecho con el empate. Estamos en el grupo más importante, lo sabemos todos, es importante empezar bien. En el primer partido jugamos con Marruecos, empatamos y significó mucho para nuestro camino en el Mundial", recordó sobre lo ocurrido en Qatar en 2022.

"No queremos perder, pero tampoco vamos a por el empate. No tenemos miedo a nadie. Será difícil, pero tenemos una selección muy poderosa", explicó el seleccionador croata.

Respecto a los últimos precedentes ante España (Eurocopa 2021 y final Nations League), Dalic aclaró que "no hay sentimiento de venganza".

"No hay sentimiento de venganza, España jugó mejor que nosotros en los dos partidos. Iba ganando 3-1 en el descanso en la Euro y en la Liga de Naciones ganó en los penales. No queremos venganza, solamente ganar", aclaró el seleccionador crota.

