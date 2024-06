España - Croacia: Horario y dónde ver el partido de la Eurocopa 2024, en directo

La selección española de fútbol arranca el camino hacia la gran final de la Eurocopa 2024 del próximo 14 de julio en Berlín ante la Croacia de Luka Modric. Un debut en el mismo escenario, el Olímpico de Berlín, donde se jugará la gran final de la Eurocopa de Naciones y que servirá para ver si los de Luis de la Fuente pueden hacer algo grande en la cita de Alemania. Quitando la decepción del Mundial de Qatar, España se ha mostrado competitiva en las últimas citas internacionales: en la Eurocopa de 2021 llegó hasta las semifinales, siendo eliminada por una Italia que a la postre fue campeona; y el año pasado los de Luis de la Fuente conquistaron de forma brillante la Nations League en Países Bajos, derrotando a Italia en las semifinales y a Croacia en la gran final.

A los de Luis de la Fuente les espera un debut muy complicado ante una Croacia que nunca regala un partido y que llega a la Eurocopa con Luka Modric al mando una vez más. Junto al centrocampista del Real Madrid brillan Joško Gvardiol y Mateo Kovačić, junto a un Ante Budimir que ha firmando una gran temporada goleadora con Osasuna (16 goles). Los croatas ya vencieron a Portugal (1-2) en el último ensayo antes del debut en Berlín y Zlatko Dalić habrá estudiado al detalle a la España de Luis de la Fuente.

Los últimos dos enfrentamientos (final de la Nations League y 1(8 de la Euro 2020) han caído del lado de España, que domina el cara a cara ante la selección croata (cinco victorias, dos empates y tres derrotas).

Croacia y España saben que se juegan muchas de sus opciones de clasificación en el choque en el Olímpico de Berlín de este sábado al estar encuadradas en un grupo durísimo, junto a Italia y Albania. En la segunda jornada España se verá las caras contra la actual campeona de Europa y los croatas se medirán a Albania. La tercera jornada, que se presenta también decisiva, tendrá un Albania - España y un Croacia - Italia. Hay que recordad que la UEFA cambió el formato de la fase final de la Eurocopa y, al margen de los dos primeros de cada grupo, se clasifican para octavos de final los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Posibles alineaciones del España - Croacia de la Eurocopa 2024

No se esperan grandes sorpresas en el posible once titular de Luis de la Fuente de cara al debut ante Croacia en la Eurocopa 2024. De los supuestos fijos solo se caería Dani Olmo, que ha llegado con molestias en el gemelo y no ha jugado un solo amistoso en los dos amistosos previos al debut en Berlín.

Unai Simón estará bajo los palos. Carvajal y Grimaldo son fijos en los laterales. Le Normand y Nacho serán los centrales.

Rodri es el timón del equipo y apunta a que estará escoltado por Meriko y Pedri. El trío atacante será el formado por Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams.

Zlatko Dalić apostará por su guardia pretoriana para el debut en la Eurocopa, con Luka Modric al frente de las operaciones junto a Brozovic y Kovacic. Livakovic estará bajo los palos.

La defensa estará formada por Stanisic, Sutalo, Gvardiol y Sosa. Majer, Kramaric y Budimir apuntan a titulares en el ataque croata.

Alineación España : Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Grimaldo; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Morata y Williams.

Alineación Croacia : Livakovic; Juranovic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric y Budimir.

Horario y dónde ver el España - Croacia

El España vs Croacia, partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, se jugará el sábado 15 de julio a las 18:00 horas, en el Estadio Olímpico de Berlín.

El partido del Grupo B de la Euro 2024 lo podrás seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, donde podrás consultar la última hora del España - Croacia, todos los goles y el resultado en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com